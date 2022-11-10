شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بينانس للعملات المشفرة تشترى منافستها FTX بعد نزاع.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط بينانس للاستحواذ على منافستها FTX بعد نزاع حيث باع الرئيس التنفيذي لـ Binance Changpeng Zhao حوالي 529 مليون دولار في رمز FTX الأصلي في السادس من نوفمبر ردًا على "الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت للضوء"، لا سيما تقرير CoinDesk بأن FTX كانت تواجه أزمة سيولة وفقا لما نقلته Engadget عن بلومبرج.

وأدى ذلك إلى اتهام رئيس FTX سام بانكمان-فريد، بينانس بمهاجمة شركته بـ "شائعات كاذبة"، والتأكيد على أن كل شيء على ما يرام.

بحلول اليوم توصلت الشركتان إلى صفقة استحواذ مع الاعتراف بأن Binance ستساعد في حل "أزمة السيولة" التي تؤثر على معاملات FTX.

تشير البيانات إلى أن FTX ربما كانت في حالة سيئة بشكل خاص. في مناقشة مع TechCrunch لاحظت CryptoQuant أن حيازات الأصول المشفرة الصافية لشركة FTX انخفضت بنسبة 83 بالمائة في اليومين الماضيين فقط.

ورد أن هذا جعل عمليات السحب صعبة للغاية لدرجة أن FTX اضطرت إلى تقديم سيولة مستقرة (عملة مشفرة مرتبطة بقيمة خارجية) لمعالجة التحركات من خلال الأسواق أو البورصات الأخرى.

انخفض احتياطي الشركة من العملات المستقرة بنسبة 93 في المائة في الأسبوعين الماضيين، وانخفضت عمليات السحب ذات الصلة إلى ما يقرب من الصفر في وقت مبكر من هذا الصباح، يقول بلومبرج إن المشكلة دفعت المستثمرين إلى "النزوح الجماعي".

الصفقة غير ملزمة وستبدأ الشركات في إجراء العناية الواجبة فقط (أي التقييم) في "الأيام المقبلة".

ومع ذلك في حالة اكتمال عملية الاستحواذ، يمكن أن تهز صناعة التشفير من خلال القضاء على المنافس الرئيسي لـ

بينانس

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لن يتغلب هذا على مخاوف الانكماش المستمر في سوق العملات المشفرة، ولكنه قد يمنح بينانس تواجدًا في الولايات المتحدة لا يتمتع به حاليًا.

أدلى Bankman-Fried من FTX بشهادته في الكونجرس، وبحسب ما ورد واجهت بينانس تحقيقات من كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وكذلك هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

الدول التي تشعر بالقلق من أن بينانس لا تمتثل للوائح، و(في الولايات المتحدة) ربما تخالف القانون. ليس من المضمون أن يكون المنظمون في أي من البلدين حريصين على الاتحاد المقترح، لا سيما عندما تم حظر فرع Binance في الولايات المتحدة في عام 2019.