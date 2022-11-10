شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام TikTok Now ونشر صورة أو فيديو واحد كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح تطبيق BeReal، وهو تطبيق وسائط اجتماعية بسيط يسمح للمستخدمين فقط بنشر صورة واحدة كل يوم في وقت عشوائي، في اجتياح العالم مؤخرا، وحتى الآن، لا يزال أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية تنزيلًا على أيفون وأندرويد، وقد توصل TikTok، وهو إلى إصداره الخاص من TikTok Now الذى يشبه BeReal، حيث يتيح لك TikTok Now نشر صورة أو مقطع فيديو واحد في وقت عشوائي كل يوم.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يتلقى كل مستخدم في TikTok Now إشعارًا يفيد بنشر صورة في وقت عشوائى يوميا، وبمجرد فتح التطبيق، يكون لديك ثلاث دقائق لالتقاط صورة لنفسك ونشرها، ومثل BeReal، تستخدم صور TikTok Now كلا الكاميرتين على هاتفك.

وعندما تضغط على زر الالتقاط، ستلتقط صورة سيلفي وصورة كاميرا خلفية في نفس الوقت.

لا يمكنك مشاهدة الصور التي ينشرها الآخرون حتى تلتقط واحدة من صورك، وإذا التقطت الصورة بعد أكثر من ثلاث دقائق من وصول الإشعار، فسيتم تصنيفها على أنها "متأخرة".

أكبر فرق بين TikTok Now و BeReal هو أن TikTok Now يتيح لك نشر كل من الصور ومقاطع الفيديو، اضغط على زر الالتقاط مرة واحدة لالتقاط صورة، أو اضغط عليه لتسجيل مقطع فيديو تصل مدته إلى عشر ثوانٍ.



كيفية استخدام TikTok Now كيفية استخدام TikTok Now يمكنك الوصول إلى TikTok Now من خلال تطبيق TikTok العادي، وما عليك سوى فتحه والضغط فوق رمز صاعقة البرق في الجزء السفلي من الشاشة المسمى الآن.

سيرسل TikTok إشعارًا إلى كل مستخدم في نفس القارة يخبرهم أن الوقت قد حان، وبمجرد تلقي هذا الإشعار، اضغط عليه أو افتح التطبيق لالتقاط صورتك اليومية.

إذا لم تنشر صورة بعد، فسيمنعك التطبيق من رؤية منشورات أي شخص آخر، اضغط على زر المنشور الأبيض لعرضه لالتقاط صورتك.

ستظهر شاشة جديدة، بكاميرات الهاتف قيد التشغيل ومؤقت مدته ثلاث دقائق في الجزء العلوي من الشاشة، اضغط على زر الالتقاط لالتقاط صورة، أو اضغط مع الاستمرار لتسجيل مقطع فيديو.

يمكنك إعادة التقاط صورتك أو مقطع الفيديو الخاص بك عدة مرات كما تريد خلال تلك الدقائق الثلاث.

ويمكنك اختيار من يمكنه رؤيتها: الأصدقاء (متابعوك المشتركون)، أو الجميع، وإذا كان عمرك أقل من 18 عامًا، فيمكنك فقط نشر الصور للأصدقاء.

كما أنه بعد النشر، يمكنك التمرير لأسفل في صفحة "الآن" لمشاهدة جميع الصور التي نشرها أصدقاؤك والصور التي نشرها المستخدمون الآخرون بشكل عام.

يمكنك أيضًا الإعجاب أو التعليق على أي منشور، إلا إذا كان عمرك 13 إلى 15 عامًا، في هذه الحالة يمكنك فقط التعليق على منشورات الأصدقاء.