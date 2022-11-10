شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زرقاء واللا سوداء؟.. مسئول بتويتر يكشف شكل علامات التوثيق الجديدة لمنصة تويتر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Esther Crawford المسؤولة التنفيذية للمنتجات بتويتر عن تفاصيل حول الطريقة التي سيعمل بها نظام التحقق الجديد للشبكة الاجتماعية، بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، حيث قالت إن بعض الحسابات التي تم التحقق منها في الأصل ستظهر قريبًا علامة "رسمية" أو “official” مع علامة توثيق باللون بالأسود، في حين أن أي مستخدم يدفع 7.99 دولارًا شهريًا مقابل تويتر Blue، منتج اشتراك الشركة، سيظهر علامة التوثيق باللون الأزرق، لكن لم تحدد ما الذي يتطلبه الأمر للحصول على الوضع "الرسمي".

وانتقد ماسك ، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي والمدير الوحيد في تويتر، نظام التحقق الأصلي في الشركة، والذي يعطي علامة توثيق زرقاء أو تحققًا للمستخدمين البارزين الذين من المحتمل أن ينتحل ممثلون سيئون هويتهم، بحسب موقع CNBC.

وكانت العلامات الزرقاء في الأصل موجهة للتحقق من هوية المسؤولين الحكوميين والسياسيين والمشاهير وبعض الصحفيين والمديرين التنفيذيين والمهنيين الطبيين والمنظمات التي تحققت الشركة من هويتها، كما استفاد ماسك نفسه من الحصول على علامة التحقق من تويتر. وكذلك الأمر بالنسبة لعدد لا يحصى من الصحفيين ، بما في ذلك قناة

ومن الناحية التاريخية ، تتيح علامة الاختيار الزرقاء لمستخدمي تويتر الآخرين معرفة أن حسابًا على الشبكة الاجتماعية ومحتوياته كانت قادمة من الفرد أو المؤسسة الظاهرة في ملف تعريف تويتر هذا، وعلى الأقل ، كان على بعض المستخدمين الذين كانت حساباتهم تحمل علامة التحقق تزويد النظام الأساسي بمعلومات شخصية مثل معلومات صاحب العمل أو رقم الهاتف أو نسخة من رخصة القيادة الخاصة بهم للتحقق من الهوية.

وحددت Crawford أن الاشتراك في تويتر Blue والحصول على علامة التوثيق الزرقاء من الشركة لن يتطلب التحقق من الهوية بعد الآن، حيث قالت في تغريدة لها:

"لقد سأل الكثير من الأشخاص عن كيفية قدرتك على التمييز بين مشتركي تويترBlue بعلامات اختيار زرقاء والحسابات التي تم التحقق منها على أنها رسمية ، وهذا هو السبب في أننا نقدم التصنيف" رسمي "لتحديد الحسابات عند إطلاقنا. "

"لا يتضمن تويتر Blue الجديد التحقق من الهوية - إنه اشتراك مدفوع الاشتراك يقدم علامة اختيار زرقاء وإمكانية الوصول إلى ميزات محددة، وسنستمر في تجربة طرق للتمييز بين أنواع الحسابات ".

"لن تحصل جميع الحسابات التي تم التحقق منها مسبقًا على التصنيف" رسمي "والتسمية غير متاحة للشراء. وكتبت أن الحسابات التي ستتسلمها تشمل الحسابات الحكومية والشركات التجارية وشركاء الأعمال ووسائل الإعلام الكبرى والناشرين وبعض الشخصيات العامة.