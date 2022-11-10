شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض فنى بالكامل من أعمال الذكاء الاصطناعى فى سان فرانسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى الذكاء الاصطناعي أن يسيطر على البشرية يومًا ما، ولكن في الوقت الحالي يستخدمه الناس لإنشاء أعمال فنية يتم عرضها في المعرض الأول المستوحى من Dalle-E، وهو نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي يولد صورًا رقمية من خلال النص.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إنشاء العمل الفني ، المعروض فعليًا في سان فرانسيسكو، بواسطة الآلة، وذلك بإدخال مصطلحات محددة أو اختيار توصيات من الذكاء الاصطناعي، وجميع القطع معروضة للبيع، والواحدة مقابل 5000 دولار.



صورة من معرض الذكاء الاصطناعى

قوبل المعرض بالجدل حيث لا يقبل الفنانون التقليديون الصور الرقمية على أنها فن حقيقي ، مشيرين إلى أنها لا تحمل نفس السمة المميزة للإبداع البشري.



معرض فنى للذكاء الاصطناعى

ومع ذلك، يلاحظ المهندسون أن هناك المزيد من الأشياء التي تدخل في إنشاء القطع التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل التغيير والتبديل وتحسين خيارات وميزات محددة لإنشاء صورة مثالية.



أعمال فنية من الآلة

يُعرض معرض الخيال الاصطناعي حتى 29 ديسمبر ويتضمن ثماني قطع مختلفة، وتم إصدار تطبيق تحويل النص إلى صورة DALL-E 2 بواسطة مختبر الذكاء الاصطناعي OpenAI في مايو، وهو قادر على إنشاء العديد من الصور الواقعية والأعمال الفنية من رسالة نصية واحدة.



أعمال الذكاء الاصطناعى

كما أنه قادر على إضافة كائنات إلى الصور الموجودة، أو حتى توفير وجهات نظر مختلفة على صورة موجودة، ويتضمن المعرض مجموعة من الأعمال، بما في ذلك الصور الثابتة والفيديو والمنحوتات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.