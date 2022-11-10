شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يفتح تحقيقًا "متعمقًا" فى شراء مايكروسوفت لـ Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري المفوضية الأوروبية تحقيقًا شاملاً في عرض مايكروسوفت بقيمة 69 مليار دولار لشراء أكتيفجن بليزارد، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تعتقد أن الصفقة قد "تقلل المنافسة بشكل كبير" في عدد قليل من المجالات، بما في ذلك أسواق ألعاب الكمبيوتر وأجهزة التحكم، وكذلك بين خدمات الألعاب السحابية.

ووفقًا لمسؤولي مكافحة الاحتكار في المفوضية، تمتلك مايكروسوفت الحافز الاقتصادي المحتمل لمنع المنافسين من الوصول إلى "الألعاب رفيعة المستوى والناجحة للغاية" من Activision Blizzard، بما في ذلك إدخالات Call of Duty الجديدة، كذلك فإن الصفقة قد تفيد ويندوز بشكل غير عادل في مقابل أنظمة تشغيل الكمبيوتر الشخصي المنافسة.

وظاهريًا يبدو هذا مصدر قلق غريب، لكن من الجدير الإشارة إلى أن نجاح أجهزة مثل Steam Deck قد جعل Linux شيئًا كبديل ألعاب قابل للتطبيق لنظام ويندوز.

وبعد هذا الإعلان أمام المفوضية الأوروبية 90 يوم عمل لإكمال تحقيقها، وهو جدول زمني يعني أن القرار سيصل في 23 مارس 2023 على أبعد تقدير حسبما نقلت Engadget عن رويترز.

"لسنوات كانت مايكروسوفت لاعباً رئيسياً عبر سلسلة توريد الألعاب. تستحوذ على Activision Blizzard، منتج ناجح للغاية لمحتوى الألعاب.

وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي لسياسة المنافسة، "يجب أن نضمن بقاء الفرص للموزعين الحاليين والمستقبليين لأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو الخاصة بوحدات التحكم، وكذلك للموردين المنافسين لأنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر". "النقطة المهمة هي ضمان بقاء النظام الإيكولوجي للألعاب نابضًا بالحياة لصالح المستخدمين في قطاع يتطور بوتيرة سريعة."

قال متحدث باسم مايكروسوفت لموقع Engadget: "نحن نواصل العمل مع المفوضية الأوروبية بشأن الخطوات التالية ومعالجة أي مخاوف تتعلق بالسوق." قال إننا ملتزمون بإتاحة نفس اللعبة في نفس اليوم على كل من إكس بوكس وبلاي ستيشن، نريد أن يتمتع الأشخاص بإمكانية وصول أكبر إلى الألعاب وليس أقل ".

بشكل منفصل نشرت أكتيفجن بليزارد رسالة من الرئيس التنفيذي Bobby Kotick. "أعلنت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع أننا دخلنا المرحلة الثانية من مراجعتنا في المنطقة، سنواصل التعاون مع المفوضية الأوروبية حيث لدينا في البلدان التي يمثلونها، العديد من الموظفين، "لقد عملنا عن كثب مع مايكروسوفت لإشراك المنظمين بنشاط في البلدان الرئيسية الأخرى للإجابة على أسئلتهم وتزويدهم بالمعلومات للمساعدة في مراجعتهم."

لن تمنع المفوضية الصفقة بالضرورة، لكنها قد تؤخر الصفقة بشكل كبير وتفرض التنازلات على مايكروسوفت، حاول رئيس Xbox Phil Spencer بشكل استباقي استرضاء المنظمين، "نحن لا نأخذ Call of Duty من بلاي ستيشن، قال مؤخرًا "هدفنا هو عدم القيام بذلك، وطالما أن هناك بلاي ستيشن موجود هناك لشحنه، فإن هدفنا هو أننا سنواصل شحن Call of Duty على بلاي ستيشن."