على خطى تويتر.. مجموعة «ميتا» المالكة لفيس بوك تعلن تسريح 11 ألف من الموظفين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في بيان اليوم الأربعاء، عن تسريح 11 ألف من موظفيها.

يأتي هذا بعد أيام من قرار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تسريح الآلاف من موظفي الشركة.

وفي البيان، أعلن مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميتا، أنه تم تقليص العمالة بنسبة 13% .

وتقول وسائل إعلامية إن "ميتا" خلال الفترة الماضية كانت تعتزم الاستغناء عن آلاف الموظفين بدعوى أنهم "زائدين عن الحاجة"، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن "أداء ضعيف" عبر تطبيقاتها المختلفة، بما في ذلك "فيس بوك" و"انستجرام".

وأضافت الوسائل الإعلامية أن "زوكربيرج" يعتزم تسريح موظفين بعد أن فقدت أسهم الشركة 70% من قيمتها هذا العام، ما أجبرها على التوقف عن التوظيف.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تسريح العمال في "فيس بوك" سيؤثر على آلاف الموظفين.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن زوكربيرج يريد إنهاء خدمات حوالي 12 ألف موظف في الشركة، وكشف تقييم هؤلاء الموظفين أنهم من بين أصحاب الأداء الضعيف، مع العلم أن عدد موظفي الشركة 87 ألفًا، وفقًا لأرقام سبتمبر الماضي.