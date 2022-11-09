مواصفات طابعة Ender-5 S1 3D ثلاثية الأبعاد الجديدة

طابعة Ender-5 S1 طابعة ثلاثية الأبعاد تقدمها شركة Creality المتخصصة والمتقدمة في عالم الـAdditive Manufacturing، الطابعات ثلاثية الأبعاد نوعًا ما من أهم الاختراعات التي تم اختراعها في هذا القرن، بالرغم اني لا أتابع موديلات واصدارات الطابعات ثلاثية الأبعاد الا اني أعرف الطابعة المميزة من مواصفاتها ومن مميزاتها ومن ما تقدمه، سنتحدث في هذا المقال عن Ender-5 S1 ثلاثية الأبعاد الجديدة فتابع معنا.

جدول المحتويات

أبرز مميزات Ender-5 S1

سرعة طباعة عالية تصل حتى 250 ملليمتر في الثانية

هيكل مكعب قوي وثابت

فوهة طباعة قوية تستحمل الطباعة حتى حرارة 300 سيليزية

منصة طباعى تضبط مستواها بشكل تلقائي

دعم الطباعة بأكثر من طريق

آمنة من ناحية الكهرباء والاعتمادية

داعمة اكسسوارات إضافية

أبرز مواصفات Ender-5 S1

جسم معدني بالكامل وثابت

الشيء الاول الذي يجب ان تفكر فيه في أي طابعة ثلاثية الأبعاد هو الجسم المعدني الخاص بالطابعة، الطابعة ثلاثية الأبعاد بشكل عام تحتاج الى جسم ثابت وإطار لا يهتز بسهولة بسبب عملية الطباعة وحركة فوهة الطباعة على محاور الماكينة كلها، بفضل الثبات وبفضل الإطار والجسم المعدني القوي تستطيع الماكينة إخراج منتجات مطبوعة ذات جودة مرتفعة ودقة مرتفعة جدًا تصلى الى 100% عند الطباعة لمدة 1000 ساعة، وذلك بالسرعة القصوى 250 ملليمتر في الثانية على سُمك 0.2 ملليمتر للطبقة الواحدة.

مكونات الجسم

عمودين لمحور Z بقطر 12 ملليمتر للعمود الواحد

دعامتين لمنصة الطباعة Cantilever

دعامتين للشكل المطبوع ولتجميع الشكل المطلوب

أرضية وتثبيت لمساحة الطباعة من السيليكون وبمساعدين من المعدن

فوهة طباعة مناسبة لمواد مرنة

فوهة الطباعة المعدنية بالكامل تحمل نسبة تخفيض تساوي 1:3.5 باستعمال ترسين فقط، تقدم هذه الفوهة قوة طباعة واخراج قوية تساوي 80 نيوتن موزعة بشكل منتظم على سائر الجزء الذي تتم طباعته، أفضل بشكل كبير من أجل طباعة المنتجات المختلفة والمواد المختلفة الفرنة مثل مادة الـTPU على سبيل المثال.

نظام حراري أفضل

بفضل سبيكة من التيتانيوم فالطابعة تحمل توصيلية حرارية منخفضة لتمنع تسرب الحرارة من الطابعة نفسها، لتصل حرارتها حتى 300 درجة سيليزية بسهولة، مع نظام تبردة للمكونات بـHeatsink ومروحة تبريد متميزين، مساحة السطح التي يتم تبريدها اكبر مرتين ونصف، هذا يحافظ على سريان المادة المنصهرة بدون مشاكل بدون ارتفاع مجنون في درجة الحرارة لتعمل الطابعة حتى 1000 ساعة بدون ان تتوقف عن العمل او يتم سدها.

مساحة ومنصة طباعة أفضل

الأمر ليس بكبر المساحة او صغرها هنا لكن استقرار المساحة ومنصة الطباعة أمر لا يمكن التخلي عنه، مشكلة منصة الطباعة انها يجب ان تكون مستقرة وفي مستوى واحد بأن تكون أفقية بالكامل، لا يمكن ان يكون هناك ميل في ارتفاعها حتى تحصل على طبقة اولى مثالية مما يعني دقة أكبر في المنتج الكلي، وهذا أمر مهم جدًا

شاشة لمس تفاعلية

في Ender-5 S1 لديك تحكم كامل بالطابعة عن طريق شاشة تفاعلية تعمل باللمس تستطيع استعمالها للتحكم بزواية الطباعة والرؤية الخاصة بالطابعة، التحكم في درجة الحرارة، عرض كل معلومات الطابعة من التغذية والحرارة الحالية ونسبة الطباعة والسرعة والمتغيرات المختلفة الخاصة بعملية الطباعة في مكان واحد وفي جداول يمكنك النظر اليها بسهولة لتتعرف على كل شيء يخص الطابعة.

مداخل أكثر لأكثر من وسيلة طباعة

الطابعة بها مدخل SD Card لتستطيع تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، كارت ميموري وطباعة الملفات منه، ان كنت تريد طريقة أخرى فوصلها بجهاز الكمبيوتر عن طريق USB لتقوم بالطباعة من خلال الكمبيوتر او اللابتوب بالتطبيق الخاص بالطابعة، او عن طريق السحابة عن طريق تطبيق الطابعة سواء على الهواتف او على الكمبيوتر، الطابعة تتصل بالواي فاي وستتمكن من الوصول اليها من أي مكان لتسطيع الطباعة من عليها بسهولة.

مواصفات Ender-5 S1 Pro

تكنولوجيا الطباعة FDM حجم البناء 220×220×280 ملليمتر أبعاد المنتج 425×460×570 ملليمتر الوزن الصافي 12.1 كيلوجرام الوزن الأقصى 14.7 كيلوجرام نوع فوهة الطباعة من نوع Sprite تستعمل ترسي تحكم مواد الفوهة معدنية بالكامل نظام التسوية تسوية المنصة يعتمد على اللمس CR Touch Auto-leveling سرعة الطباعة أقل من او تساوي 250 ملليمتر على الثانية سرعة الطباعة المتوسطة اقل من او تساوي 120 ملليمتر في الثانية التسارع 2000 ملليمتر في الثانية المربعة قطر الفوهة 0.4 ملليمتر ارتفاع الطبقات من 0.05 الى 0.35 ملليمتر دعم نقل ملفات SD Card – USB Type-C دعم مواد PLA PETG ABS TPU PC ASA HIPS

الخلاصة – طابعة Ender-5 S1

الطابعات ثلاثية الأبعاد مميزة بشكل عام، كون ان الشركات تهتم بعالم التصنيع بالإضافة أمر مميز لأن جزء كبير من المستقبل يعتمد على هذا العالم، التصنيع بالإضافة تكنولوجيا مستقبلية كثير من الشركات ستلجأ لها مع الوقت، حتى انه الآن توجد منازل يتم بنائها بطابعات مخصصة ثلاثية الأبعاد، و Ender-5 S1 من الطابعات المميزة في هذا الأمر، وبنسبة كبيرة ستستطيع استعمالها كمستخدم بشكل كبير، فما بالك ان تم استعمالها تجاريًا، الكثير من المعلومات تجدها بالموقع الرسمي للطابعة كذلك.