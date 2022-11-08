تعرف على الـ VPN ومجموعة من أفضل 10 تطبيقات لخدمة الـ VPN.. أن تتصل بالإنترنت..ليس بالأمر الجلل! فجميعنا نستطيع فعل ذلك الأمر بارتياحية للدخول على شتى المواقع وتثبيت مختلف التطبيقات، ولكن هل جميعها؟ بالتأكيد لا، بطبيعة الحال هنالك تلك المواقع وتلك التطبيقات التي لم يتم إتاحتها لجميع البلاد ومن إحدى تلك البلاد..هي بلدك أنت، والذي يضطرك حينئذٍ للتفكير في طريقة للتملص من تلك القيود، فلا تشعر باليأس..فهناك تلك التطبيقات التي توفر خدمة الـ VPN، وسابقًا تحدثنا عن العديد من تطبيقات مكافحة الفيروسات والتي من بينها العديد منها ما يوفر خدمة الـ vpn! والتي سنتعرف عليها تاليًا في مقالنا، وعلى أهم التطبيقات التي تقوم بتوفيرها لهواتف الأندرويد..تابع لتتعرف على المزيد!

ما هو الـ VPN؟ وما هي أهميته؟

Virtual Private Network..الشبكة الإفتراضية الخاصة! وهي الشبكة التي توفر اتصال خاص بالإنترنت بمقومات وخواص معينة! حيث تقوم بالإتصال الآمن بالإنترنت على خوادم أخرى في بلاد أخرى بشكلٍ عالمي، وأثناء ذلك تقوم بتشفير بياناتتك وإخفاء هويتك لضمان عدم تتبعك أو انتهاك خصوصيتك من قبل أيًا من هؤلاء السارقين أو الهاكرز! كما أنه يدعم فكرة الإختفاء والتشفير بتغييره للـ IP الخاص بك بالكامل.

ما هي فوائد الـ VPN؟

التشفير التام الآمن؛ والذي يضمن عدم كشف نشاطك على الإنترنت وعدم تتبعه.

بمثابة طاقية إخفاء؛ حيث يجعلك غير مرئي بالنسبة لمن هم بانتظار معرفة موقعك.

يزيد من صلاحية وصولك للمواقع؛ حيث تقدر على الوصول إلى أكثر مما هو مسموح!

النقل الآمن للبيانات؛ فهناك تلك الحالات التي تكون فيها بحاجة لأن تكون مؤمّنًا بالكامل عند نقل البيانات؛ فلا تتعرض للإختراق أو الإنتهاك أو التتبع من إحدى المتسللين.

أفضل تطبيقات للـ VPN لعام 2022

وتاليًا سنتعرف على مجموعة من أفضل التطبيقات التي يمكنها إمدادك بخدمة الإتصال من خلال الـ VPN!

Secure VPN

تطبيق Secure سيكون أول المذكورين لدينا في قائمة أفضل تطبيقات الخدمة الإفتراضية الخاصة للأندرويد، حيث يعد من أقوى وأفضل تطبيقات الـ VPN التي يمكنك استخدامها بحرية ودون قيود؛ أي دون أن تدفع جنيهًا واحدًا، فهو مجاني تمامًا؛ يمتاز هذا التطبيق بسهولة التعامل معه وبساطة استخدامه، يوفر العديد من الخوادم والتي ترجع إلى دول مختلفة، ويقوم بحماية خصوصيتك ضد التتبع عند استخدامك للإنترنت لأيّ غرضٍ كان – وتلك وظيفة الـ VPN الأساسية عامة – بالإضافة إلى أنه يدعم السرعات حتى 4G.

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السعر: Free

Tomato VPN

ننتقل الآن إلى تطبيق Tomto والذي استطعنا أن نصنفه كأحد أفضل تطبيقات الخدمة الإفتراضية الخاصة للأندرويد، يعد من أكثر التطبيقات تميزًا لما يحتوي عليه من إمكانيات وخصائص، فهذا التطبيق يُمَكنك من تغيير الـ IP خاصتك، كما أنه يقوم بتشفير بياناتك الخاصة فلا تتعرض للإنتهاك، كما أنه يمكن من خلاله الولوج إلى لك المواقع المحظورة أو تثبيت أحد تلك التطبيقات الغير متوفرة في بلدك، واستطاعته أن يقوم بتحويل شبكة الـ WI-FI العامة إلى شبكة خاصة، ويتغلب على القيود الجغرافية حيث أنه يحتوي على العديد من الخوام في مختلف البلدان، لكي تتمكن من الدخول على أيًا من تلك المواقع أو التطبيقات الممنوعة عن بلدك، كما أنه تطبيق مجاني بالكامل! ويتميز بالتأكيد بسهولة استخدامه والتعامل معه.

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السعر: Free

TunnelBear free VPN

وهو ثالث أفضل التطبيقات للخدمة الإفتراضية الخاصة للأندرويد، تطبيق TunnelBear هو أحد التطبيقات المملوكة للشركة المصنعة McAfee والذي عرفناه كإسم لأحد برامج الحماية من الفيروسات والتي امتازت بقوتها وجودة تطويرها العالية، وذلك ما يعطيني انطباع جيد حول TunnelBear، ما يعيبه بالنسبة لي أنه يقيد استخدامك للإنترنت من خلاله من خلال توفيره 500 ميجابايت فقط للإستخدام الشهري بشكلٍ مجانيّ، ولكنه يمتاز بإمكانية الدخول على أيًا من تلك المواقع المحظورة من خلاله في مختلف البلدان؛ فهو يوفر الكثير من الخوادم للإتصال بالإنترنت في العديد من الدول – بشكلٍ عالميّ – ، ويتميز بسهولة استخدامه فلن تواجه التعقيدات أثناء استخدام TunnelBear للخدمة الإفتراضية الخاصة.

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السعر: Free

Kaspersky VPN

وعندما تقوم بقراءة الإسم..تعلم يقينًا أنك على خطوة من تحميل واحد من أفضل وأقوى التطبيقات، فـ Kaspersky عرفناه كواحد من أفضل وأقوى تطبيقات مكافحة الفيروسات – إن لم يكن أفضلهم – وبالتأكيد لن تقصّر الشركة في أن تقدم الخدمة بشكلٍ مميز يليق بإسمها، امتاز أولًا بتوفيره قدرًا عاليًا من الأمان أثناء استخدام الخدمة الإفتراضية الخاصة، وبتوفير إمكانية تغيير الـ IP خاصتك مما يتيح لك التنقل بين المواقع كمن يرتدي طاقية الإخفاء!، كما أنه يقوم بحماية خصوصيتك من خلال تشفير بياناتك ضد التجسس، كما أنه يوفر 500 ميجابايت يوميًا للإستخدام، وهذا بعكس TunnelBear الذي يوفرها نفسها ولكن للشهر بأكمله! والأكيد أنه يمتاز بالسرعة الفائقة وسهول ة الإستخدام.

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السعر: Free

Avira Phantom free VPN

واستكمالًا للتطبيقات التي تقدمها الشركات الموثوقة كـ McAfee و Kaspersky، Avira Phantom free VPN هو ثالث تلك التطبيقات التي تقدم تلك الخدمة بأقوى وأفضل وأسرع شكل ممكن، يمتاز بتقديمه الخدمة مصحوبة بقدرٍ عالٍ من الأمان ومراعاة الخصوصية؛ حيث يقوم بتشفير بياناتك بشكلٍ ممتاز! وهذا كإجراءٍ احترازيّ ضد أي انتهاكات، وكي تتنقل بحرية بشكلٍ مجهول، كما أنه يمتاز بشيء هام وهو أنه لا يشارك بياناتك مع أيًا من الجهات الخارجية، بعكس تطبيق HotspotSheild والذي سنتحدث عنه تاليًا، وما يعيبه أنه يقدم 500 ميجابايت كحد أقصى لاستخدام الإنترنت على مدار الشهر! ولكن..يعوض عن ذلك جودة الخدمة التي يقدمها ومدى تميزها في أمان البيانات والسرعة..وأنه مجاني.

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مطور التطبيق: AVIRA السعر: Free

HotspotShield free VPN

أحد تطبيقات التي نستطيع أن نقوم بترشيحها إليك من ضمن الأفضل، والتي حصلت على سمعة جيدة في تقديم الخدمة، فهو يقدم خدمة مجانية لاستخدامه طوال اليوم لسعة تصل إلى 500 ميجابايت لليوم الواحد تمامًا كـ Kaspersky، ولكن ما يعيبه عن Kaspersky على سبيل المثال، أنه يقوم بحفظ البيانات الخاصة بك ويمكن مشاركتها مع إحدى الجهات الخارجية، ولكن يتم تشفير بياناتك بشكلٍ جيد أثناء التصفح، ولا تحتاج إلى إرفاق بطاقة ائتمانية ما أو بريد إلكتروني ما لاستخدامه، كما أنه يوفر العديد من الخوادم للعديد من البلاد المختلفة.

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السعر: Free

Windscribe VPN

يعد تطبيق Windscribe من أفضل التطبيقات التي تقدم تلك الخدمة بشكلٍ مجانيّ بالكامل لهاتفك الأندرويد! فيحتوي على العديد من المميزات التي تجعله جديرًا لأن يكون ضمن التطبيقات التي بهذه القائمة، وعلى سبيل المثال فإنه يقوم بتغيير عنوان الـ IP خاصتك؛ فإنه يوفر إدارة كاملة لعنوان الـ IP خاصتك، كما أنه يحتوي على العديد من الخوادم التي ترجع إلى العديد من البلدان المختلفة، كما أنه يقوم بتشفير البيانات الخاصة بك أثناء التنقل والتصفح على الإنترنت حمايةُ لخصوصيتك ضد الإنتهاك من برامج التتبع، كما أنه يوفر 10 جيجا كسعة شهرية للإستخدام للولوج إلى الإنترنت، ويمتاز بسرعته العالية التي يقدمها أُثناء تصفح الإنترنت، كما أنه يقوم بتوفير بيئة آمنة بشكلٍ جيد!

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السعر: Free

Turbo VPN

لا يختلف الأمر كثيرًا في المميزات التي يقدمها هذا التطبيق، إلا أنها ميزة بحد ذاتها أنه يعد خيارًا أخر للحصول على الخدمة بأفضل شكل ممكن، فيعد تطبيق Turbo VPN من أفضل التطبيقات التي وفرت تلك الخدمة، حيث يتوفر به العديد من الخصائص و المميزات؛ فيحتوي على العديد من الخوادم لأكثر من بلدٍ مختلف، مما يزيد من فرصة أكبر للولوج إلى المواقع المحظورة والتطبيقات الغير متوفرة في بلدك والألعاب أيضًا، كما أنه يقوم بتشفير بياناتك ضد الإنتهاك من قبل أيًا من هؤلاء المنتهكين على الإنترنت، كما أنه يتميز بسهولة استخدامه فلن تشعر بالتعقيد أثناء التعامل معه.

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السعر: Free

Yoga VPN

هو تطبيقًا أخر نرشحه لك للحصول على الخدمة بأفضل وسيلة ممكنة، Yoga VPN هو أحد أفضل التطبيقات التي يمكن ترشيحها للحصول على إنترنت أكثر حرية ودون قيود، فيقوم بإزالة الحواجز بينك وبين المواقع والتطبيقات المحظورة في بلدك للدخول عليها بسهولة، وذلك من خلال توفيره العديد والعديد من الخوادم لأكثر من بلد، كما أنه لا يقوم بحفظ سجلات استخدامك للإنترنت مما يوحي بشيء من احترام الخصوصية والأمان، كما أنه لا يحتاج في استخدامه إلى بطاقة ائتمان أو ما شابه..ويمتاز بسهولة استخدامه دون أية تعقيدات!

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السعر: Free

hide.me VPN: حارس الخصوصية

أحد أفضل تطبيقات في قائمتنا، التي يمكنك من الحصول على تلك الخدمة بشكلٍ آمن وسريع للغاية، فيحتوي Hide.me على العديد من الخصائص والمميزات التي يجب أن يتميز بها أي تطبيق من تلك التطبيقات، حيث يقوم بتغيير عنوان الـ IP خاصتك وتشفير بياناتك مما يعطيك قدرًا من الأمان وثقة للتنقل بشكلٍ مجهول وبشكلٍ حر، كما أنه يحتوي على العديد من الخوادم التي تمكنك من الولوج إلى المواقع والتطبيقات الغير متوفرة أو المحظورة في بلدك، كما أنه يقدم 10 جيجا للإستهلاك الشهري للإنترنت، والتي تعد سعة قليلة ولكن لا بأس بها، كما أنه أيضًا يتسم بسهولة الإستخدام فلن تشعر بأي تعقيدات أثناء استخدامه.

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