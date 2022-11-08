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فتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور أمر مهم جدًا بسبب الحماية القوية التي تفرضها Apple على أجهزتها، تصور ان تنسى كلمة المرور ومن ثم لا تستطيع استعمال الهاتف مجددًا بسبب قوة حماية Apple للهاتف، في هذا المقال نشرح تطبيق Tenorshare 4uKey الجديد لفك كلمة مرور وفتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور.
لتحميل التطبيق
- حمل تطبيق Tenorshare 4uKey من هنا
- يمكنك استعمال كود خصم PF007B لتخفيض 30% من سعر التطبيق اثناء الشراء
- بالطبع التطبيق داعم للغة العربية ويمكنك تحويله الى العربية في أي وقت من خلال اعدادات التطبيق
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كيفية فتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور
- حمل التطبيق وقم بتثبيته وتشغيله
- اضغط على زر ابدأ في الفتح في التطبيق
- الآن قم بتوصيل جهازك عن طريق كابل USB واضغط على زر ابدأ
- في حالة ان هاتفك غير مرئي على التطبيق سيعرض لك التطبيق خطوات الدخول في وضع الاسترداد الخاص به
- في حالة ان هاتفك ظل غير مرئي سيعرض لك التطبيق خطوات الدخول في وضع DFU
- سيطلب التطبيق الآن تحميل ملفات السوفتوير الخاصة بالهاتف اضغط على زر تحميل لبدأ التنزيل
- سيبدأ التحميل انتظر حتى يكتمل
- اضغط على زر ابدأ بالإزالة ليبدأ التطبيق بإزالة كلمة المرور
- انتظر حتى تكتمل العملية
- الآن تم حذف كلمة المرور يمكنك اعادة ضبط الهاتف واعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك
فتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور وشركة Tenorshare
كما قلنا فحماية Apple الزائدة قد تضايقك وفكرة استعمال تطبيق للتخلص من مشكلة تواجهك أمر طبيعي جدًا، شركة Tenorshare واحدة من الشركات التي تقدم ابتكارات وتطبيقات ممتازة لحلول الأيفون واستعملنا تطبيقاتها في مرات كثيرة، لذلك نرشحها بشكل مباشر بدون الخوف من أي شيء يخصها، في هذا المقال شرحنا كيفية فتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور وستجد مقالات اخرى مختلفة على موقعنا بالتأكيد.
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المصدر الأصلي : عرفني