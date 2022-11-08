فتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور أمر مهم جدًا بسبب الحماية القوية التي تفرضها Apple على أجهزتها، تصور ان تنسى كلمة المرور ومن ثم لا تستطيع استعمال الهاتف مجددًا بسبب قوة حماية Apple للهاتف، في هذا المقال نشرح تطبيق Tenorshare 4uKey الجديد لفك كلمة مرور وفتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور.

لتحميل التطبيق

حمل تطبيق Tenorshare 4uKey من هنا يمكنك استعمال كود خصم PF007B لتخفيض 30% من سعر التطبيق اثناء الشراء

بالطبع التطبيق داعم للغة العربية ويمكنك تحويله الى العربية في أي وقت من خلال اعدادات التطبيق

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كيفية فتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور

حمل التطبيق وقم بتثبيته وتشغيله

اضغط على زر ابدأ في الفتح في التطبيق

الآن قم بتوصيل جهازك عن طريق كابل USB واضغط على زر ابدأ

في حالة ان هاتفك غير مرئي على التطبيق سيعرض لك التطبيق خطوات الدخول في وضع الاسترداد الخاص به

في حالة ان هاتفك ظل غير مرئي سيعرض لك التطبيق خطوات الدخول في وضع DFU

سيطلب التطبيق الآن تحميل ملفات السوفتوير الخاصة بالهاتف اضغط على زر تحميل لبدأ التنزيل

سيبدأ التحميل انتظر حتى يكتمل

اضغط على زر ابدأ بالإزالة ليبدأ التطبيق بإزالة كلمة المرور

انتظر حتى تكتمل العملية

الآن تم حذف كلمة المرور يمكنك اعادة ضبط الهاتف واعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك

فتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور وشركة Tenorshare

كما قلنا فحماية Apple الزائدة قد تضايقك وفكرة استعمال تطبيق للتخلص من مشكلة تواجهك أمر طبيعي جدًا، شركة Tenorshare واحدة من الشركات التي تقدم ابتكارات وتطبيقات ممتازة لحلول الأيفون واستعملنا تطبيقاتها في مرات كثيرة، لذلك نرشحها بشكل مباشر بدون الخوف من أي شيء يخصها، في هذا المقال شرحنا كيفية فتح جهاز ايفون بعد نسيان كلمة المرور وستجد مقالات اخرى مختلفة على موقعنا بالتأكيد.