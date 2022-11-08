أسهل طريقة لنقل الملفات من الايفون للكمبيوتر 2023

نقل الملفات من الايفون للكمبيوتر معقدة بعض الشيء، انت تدخل في بعض الدوامات من أجل ان تستطيع نقل ملفاتك والكثير من الخطوات المختلفة من أجل القيام بمهمة بسيطة، في أغلب الوقت انت تحتاج ان تلجأ للـiTunes او تطبيقات خارجية أخرى، لذلك نحن نتحدث هنا عن تطبيق Tenorshare iCareFone الذي يختص بالعناية بالهواتف المحمولة، فتابع معنا.

مميزات تطبيق Tenorshare iCareFone

تتنوع مميزات التطبيق بين امكانية نقل كل صورك من الهاتف الى الكمبيوتر بسهولة بضغطة زر فتحمي صورك من الضياع بسرعة كبيرة جدًا، او دعم عدة أجهزة فيمكنك استعمال التطبيق لنقل جميع البيانات من أجهزة iOS المختلفة سواء نتحدث عن iPad او iPod او iPhone بالطبع، يمكنك استعادة كل التخزين الإحتياطي الذي تحتفظ به واختيار ما تريد استعادته.

المزايا في نقاط

استعادة الملفات التي تريد بكل سهولة

استعادة كل الملفات بسهولة بضغطات زر قليلة

الوصول الى ملفات الـiPhone من خلال جهاز الكمبيوتر

حفظ ونقل بيانات كل أجهزة Apple

تحويل الصور بسهولة ونقلها الى الكمبيوتر بضغطة زر

شرح أسهل طريقة لنقل الملفات من الايفون

كيفية النسخ الاحتياطي

حمل التطبيق وقم بتثبيته

عند فتح التطبيق تظهر لك الشاشة الرئيسية

قد يطلب منك التطبيق الوثوق به قم بمنحه الوثوق عن طريق فتح الهاتف والضغط على الوثوق

اختر النسخ الاحتياطي وبشكل افتراضي سيتم اختيار جميع انواع الملفات، يمكنك تحديد ما تريده منهم فقط

سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم حفظ البيانات كلها

كيفية استعادة النسخة الاحتياطية

وصل الهاتف عن طريق كابل USB

في حالة انك قمت بتشفير الملفات بكلمة مرور فستحتاج الى كلمة المرور لفك التشفير

حدد الملفات التي تريد استعادتها واختر ان كنت تريد الاستعادة على الكمبيوتر او على الهاتف لاحظ التطبيق يستعيد الصور والفيديو والموسيقى وجهات الاتصالات والـBookmarks فقط هذه هي البيانات التي تتيح لك Apple نسخها وحفظها احتياطيًا



أسهل طريقة لنقل الملفات من الايفون للكمبيوتر

شركة Tenorshare من الشركات التي تقدم حلول كبيرة في عالم الأجهزة الذكية، نقطة مثل نقطة استعادة الملفات ونقل ونسخ الملفات بين الكمبيوتر والايفون امر بسيط على تطبيقات Tenorshare والشركة تساعد بشكل كبير في كل هذه النقاط، لذلك نرشح شركة كهذه بكل سهولة ومن الجيد وجود تطبيقات حلول لهذه المشاكل بشكل سريع ومباشر.