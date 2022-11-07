3 أنواع لإعادة التعيين في هواتف ريلمي realme تعرف عليها بالتفصيل

أنواع إعادة التعيين في هواتف ريلمي..بطبيعة الحال في الهواتف الذكية نعرف إعادة التعيين على أنها ضبط المصنع، ضبط المصنع يقوم باسترجاع الحالة الأولية لهاتفك بحذفه لكل ما قد تم تثبيته وتحميله، وذلك ما يعنيه تمامًا ضبط المصنع، أو ما تعني إعادة التعيين بمعناها الإفتراضيّ الذي نعرفه جميعًا، ولكن.. تأتي ريلمي realme دومًا بتلك الأشياء المختلفة؛ سواء كان في العتاد (الهاردوير) أو في النظام (السوفتوير)، وهذا مانتحدث عنه هنا بقولنا “أنواع إعادة التعيين”.. فما هي أنواعها؟ وما وظيفة كل نوع؟ هذا ما سأقوم بالإجابة عليه في مقالنا هذا..تابع لتتعرف على المزيد!

في باديء الأمر سأقوم بطرح سؤالٍ بسيط..متى نقوم بإعادة التعيين؟ تعددت الحالات التي تضطرنا لأن تقوم بضبط هاتفنا على إعدادات وبيانات المصنع، كأن تتعرض للفيروسات، أو أن تتعرض لأخطاء معينة في نظام هاتفك قد يئست بالفعل من أن تصل إلى حلٍ لها، أو تشعر بأن هناك خطب ما بآداء هاتفك لا تفهم أسبابه..وهذا ما يؤول بك إلى إعادة ضبط المصنع لهاتفك! وقد تحدثنا في مقالاتنا عن حل المشكلات لتطبيقاتٍ مثل الماسنجر والتليجرام وجوجل بلاي وأوضحنا أن الحل الأخير لكل مشكلة لكل تطبيق..هو ضبط المصنع أو إعادة التعيين! والتي تعني محو جميع البيانات على هاتفك لإعادته إلى ما كان عليه..فلا ضرر، ولا ضِرار.

هل محو البيانات هو كل شيء؟

ذلك ما يدور حوله مقالنا في الأساس، أنه لا يتعلق الأمر فقط بمحو البيانات؛ فريلمي تقول لك أنك لست مضطرًا لأن تقوم بمحو جميع بياناتك حتى تقوم بحل المشكلة التي تواجهها، ولكن إن تعلق الأمر بمحو البيانات فهناك ما يجب أن تحطات به قبل إجراء تلك العملية.

فما الذي يجب أن تراعيه عند محوك لجميع البيانات؟

أن تقوم بأخذ نسخة احتياطية لجميع بيانات هاتفك. ويجب أن تحرص على استطاعتك الولوج إلى حساب جوجل الذي احتفظت عليه بالنسخة الإحتياطية لهاتفك، كمعرفة لكلمة السر حق المعرفة مثلًا.

أن لا تكون البطارية أقل من 50% ويستحسن 70%.

أن لا تقوم بغلق الهاتف عمدًا أثناء إعادتك لضبط المصنع.

أن تقوم بإزالة الخطوط الخاصة بك من الهاتف.

أن تقوم بإزالة الذاكرة الخارجية (الكارت الميموري) إن كان في هاتفك من الأساس.

أن لا تعبث تمامًا بالهاتف أثناء تلك العملية وذلك عام..فأي تصرف من اللائي تم ذكرهم أو غيره؛ فهو مرفوض!

كيف يمكن إجراء إعادة التعيين لكل بيانات الهاتف؟

ولهذا طريقتان..تختلف كل طريقة عن الأخرى اختلافًا تامًا في طريقة إجرائها؛ وذلك سنراه على النحو التالي:

الطريقة الأولى:

توجه إلى خلال الإعدادات العامة لهاتفك.

توجه إلى إعدادات النظام.

توجه إلى نسخ احتياطي وإعادة تعيين.

ثم انقر على إعادة تعيين الهاتف.. ثم محو كل البيانات! وهذا بالنسبة لهواتف ريلمي – وعلمًا بأن هاتفي على نظام Realme U.I 3.0 –

وأما بالنسبة لبقية الهواتف بالخطوات مشابهة، أو قم بكتابة “إعادة التعيين” في مربع البحث الخاص بالإعدادات.

الطريقة الثانية:

وتختلف تلك الطريقة من هاتف إلى آخر ولكن المشهور..

أن تقوم بالضغط على زر الطاقة مع زر خفض الصوت لفترة حتى يفتح الهاتف على قائمة الريكفري الخاص به، حتى تختار إعادة التعيين لهاتفك (factory reset).

وكان ذلك كل شيء حول محو جميع البيانات..فماذا عن الخيارات الأخرى؟

أنواع إعادة التعيين في هواتف ريلمي realme

وقد تحدثنا سلفًا عن النوع الذي نعرفه جميعًا؛ وهو إعادة التعيين لجميع بيانات وإعدادات الهاتف (محو جميع البيانات)، فما الحالات أو الأنواع الأخرى لإعادة التعيين؟

إعادة تعيين إعدادات الشبكة

كلمة الشبكة هنا بالتأكيد تعني شيء؛ حيث تعني كل وسائل الإتصال التي في هاتفك؛ كالإتصال بالبلوتوث والإتصال بالإنترنت، وحتى الـ GPS، وكل ما يندرج تحت كلمة “الشبكة”..ماذا يجري له؟ يتم حذف جميع الإعدادات التي أجريت له، لتستعيد كل إعداد كما كان أول مرة، فتكون كأنك لم تتصل بشبكة واي فاي من قبل، ولا بجهازٍ ما عن طريق البلوتوث، فيتم حرفيًا إعادة تعيين كل إعدادات الشبكة لديك.

متى نستخدم إعادة تعيين إعدادات الشبكة؟

وتقوم باللجوء لذلك النوع من إعادة التعيين حين تتعرض لمشكلة ما مع الشبكات لديك؛ كأن تواجه صعوبة في الولوج إلى أحد شبكات الإنترنت، أو لا تستطيع الإتصال بأجهزة أخرى من خلال البلوتوث، أو لا يعمل الموقع بشكلٍ جيد! فتوفر الشركة المصنعة Realme ذلك الخيار لحالاتٍ مثل تلك.

كيف نقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة؟

توجه إلى إعدادات النسخ الإحتياطي والتعيين بنفس الطريقة التي أوضحتها أعلاه، ثم اختر من القائمة النهاية “إعادة تعيين إعدادات الشبكة”

إعادة تعيين كل الإعدادات

اعتقد أنك فهمت بالفعل ما الذي يعنيه ذلك النوع؛ وهو أنه يقوم بمحو جميع الإعدادات التي أجريتها على أي شيء قابل للإعداد في هاتفك، وعلى سبيل المثال إعدادات الشاشة وإعدادات الصوت، وإعدادات القفل والإيماءات وأزرار التنقل، فكل ما يندرج تحت كلمة “إعدادات” هو ضمن ذلك النوع من إعادة التعيين؛ وللعلم..فالشبكات ليست مستثناه؛ فهي ضمن الإعدادات أولًا وأخرًا، فذا فإنك عندما تقوم بإعادة التعيين لكل الإعدادات فإنك تقوم نوعًا ما بإرجاع هاتفك بأكمله لحالته الأولية عدا الملفات والبيانات التي تم تنزيلها والتطبيقات التي تم تثبيتها.

متى نستخدم إعادة التعيين لكل الإعدادات؟

قالت الشركة بشأن ذلك أنه تستخدمها حين تشعر بأن هناك خطب ما بهاتفك، وتحديدًا بعد إجراء أي تحديث جديد ترسله الشركة؛ فبعد تثبيت التحديثات قد تجد أنه هناك نوعًا من عدم الإستقرارية في هاتفك؛ وحينها لا بأس..فذلك أمر طبيعي، وما عليك فعله حينئذٍ أن تقوم بإعادة تعيين كل الإعدادات.

كيف نقوم بإعادة التعيين لكل الإعدادات؟

توجه إلى إعدادات النسخ الإحتياطي والتعيين بنفس الطريقة التي أوضحتها أعلاه، ثم اختر من القائمة النهاية “إعادة تعيين كل الإعدادات”

وماذا إن لم يجدِ أيًا من النوعين نفعًا في حل المشكلة؟

حينئذٍ قم بفحص هاتفك تمامًا وتجربة جميع الحلول الممكنة، ابحث عن المشكلة وستجدنا قد تحدثنا عن الحل الخاص بها، أو قمت بإخبارنا في التعليقات بها وسنقوم بالرد عليك بمقالٍ خاص بها! ولكن..إن شعرت باليأس؛ قم بمحو كل البيانات! وهو النوع الأول المذكور أعلاه.