الوضع الاحترافي في فيسبوك Facebook تعرف على 3 من أبرز المميزات!

الوضع الاحترافي في فيسبوك.. تطبيق الفيسبوك أو الميتا – الذي أًصبح اسمه القانوني والفعلي في وقتنا هذا – أصبح منصة هامة وقوية للـ”ربح عن طريق الإنترنت” وفي تلك الأيام تغايرت المفاهيم حول مسألة التجارة والربح لتتحول إلى شكلها الرقمي أو الإلكتروني والذي له الكثير والكثير من الأمثال؛ وإحدى أضخمها هو الربح عن طريق الفيسبوك! وفي هذا المقال سنتحدث عن الوضع الإحترافي الجديد في الفيسبوك..كل ما تريد الإجابة عليه، كل ما تريد أن تعرفه! تابع لتتعرف على المزيد.

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كيف يكون الربح عن طريق الفيسبوك؟

بدأ الأمر في عام 2014 عندما تم إنشاء شركة Audience Network، وهي شركة الإعلانات الخاصة بالفيسبوك والتي كانت محطة البداية للربع من خلاله، عادة يكون الربح من خلال إنشاء المحتوى، إذا كنت مُنشيء محتوى؛ ولا فارق ما إذا كنت تقدم محتوى هادف أم لا! فكل ما يمكن أن يكوّن فيديو كامل بالنسبة للفيسبوك فهو محتوى، وعادة يكون ذلك من خلال إنشاء الصفحات وليس الملفات الشخصية؛ حيث يعتمد منشيء المحتوى في ذلك على المتابعين وعدد المشاهدات التي يحصل عليها وكلما زاد عدد المتابعين والمشاهدات..زاد الربح الذي يتلقاه من الفيسبوك!

وبالإضافة لذلك فلا يقتصر الربح على الفيديوهات وإنشاء المحتوى فقط، فيمكن الربح أيضًا من خلال التطبيقات والألعاب وسوق المنتجات أو الـ marketplace! ولكن ما يخصنا في هذا المقال هو أول نوع..وهو الربح من خلال إنشاء المحتوى.

ما هو الوضع الاحترافي في فيسبوك؟

الوضع الاحترافي في فيسبوك هو نقلة جديدة في تطوير الفيسبوك ليكون أكثر نفعًا وأكثر قوة، وبمعناه فهو وضعًا إحترافيًا، يُمَكنُك من العديد من الأمور التي لم تكن لديك القدرة على الوصول إليها أو معرفتها قبل ظهور هذه الخاصية، مما يعزز من تجربتك كمستخدم للميتا أو الفيسبوك.

كيفية تفعيل الوضع الاحترافي في فيسبوك

توجه إلى ملفك الشخصي

اضغط على الثلاث نقاط الأفقية تلك

اضغط على “تشغيل الوضع الاحترافي” ليتم تفعيله بنجاح على ملفك الشخصي.

كيفية الدخول على الوضع الاحترافي في فيسبوك بعد تفعيله

توجه إلى ملفك الشخصي

اضغط على “عرض الأدوات”

وبهذا ستجد نفسك في لوحة التحكم والمعلومات الخاصة بالوضع الاحترافي في فيسبوك.

كيفية إلفاء تفعيل الوضع الاحترافي في فيسبوك

توجه إلى ملفك الشخصي

اضغط على الثلاث نقاط الأفقية

اضغط على “إيقاف تشغيل الوضع الإحترافي”

ما هي أبرز مميزات ومقوّمات الوضع الاحترافي في فيسبوك؟

يمكنك الوضع الاحترافي في فيسبوك من تعيين من هم الذين يمكنهم متابعتك، وفي تلك الحالة يمكنك تعيينهم إلى “عام” ليكون ذلك أكثر نفعًا لك لتزيد فرصتك للحصول على متابعين أكثر وأكثر دون حدود معينة.

يمكنك من متابعة الرؤى على حسابك الشخصي؛ وذلك ما يعرض احصائيات توضح مدى تفاعل المتابعين في ملفك الشخصي وعدد الزيارات على سبيل المثال.

وأخيرًا..الربح من خلال ملفك الشخصي من خلال إنشاءك للمحتوى! فإذا كنت منشيء محتوى..وتمكنت من تفعيل الوضع الاحترافي في فيسبوك؛ فمرحى لك.

عرض تفاصيل واجهة تحكم الوضع الإحترافي

وتاليًا سنتعرف على واجهة التحكم في الوضع الإحترافي بشكلٍ مبسّط:

ففي البداية ستجد القائمة الخاصة بالرؤى، والتي ستتعرف منها على تفاصيل التفاعل والنشر الخاصة بملفك الشخصي

وللتعرف على المزيد من الرؤى انتقل لأخر الصفحة لتجد دليل الوضع الإحترافي

لتضغط بعد ذلك على “الرؤى”

لتجد قائمة بمعطيات أكثر لقسم الرؤى

ثانيًا في واجهة التحكم..مساعد الإشراف، والذي يكون مساعدًا آليًا لك في إبقاء ملفك الشخصي بأفضل مظهر دون أن يشوبه أي تعليق أو متابع لا ترغب به.

وعند الضغط على مساعد الإشراف ستنتقل لواجهة التحكم الخاصة به

وعند الضغط على كلمة “إضافة” الموجودة أعلاه، ستنتقل لهذه القائمة التي يمكنك اختيار أيّ المعايير التي تريده أن يحافظ على الّا يتم انتهاكها على ملفك الشخصي

دليل الوضع الإحترافي..والذي ستتوصل من خلاله لكل ما تود معرفته والوصول إليه في الوضع الإحترافي على فيسبوك/ والذي ستصل إليه كما أخبرتك أعلاه..بأن تمرر حتى أخر الصفحة للأسفل لتجد زر دليل الوضع الإحترافي

وعند الضغط عليه ستنتقل لقائمة بكل أزرار الإحالة الخاصة بكل أدوات ومميزات الوضع الإحترافي.

أقوى وأبرز فائدة من الوضع الاحترافي

وهي أخر ماقرأته في الفقرة السابقة..الربح من خلال إنشاء المحتوى! وكما أخبرتك سلفًا أن ذلك كان مقتصرًا على الصفحات وليس الملفات الشخصية، ولكن ماذا بعد أن أصبح متاحًا للملفات الشخصية؟ ببساطة أتاح ذلك فرصة أكبر لأن يكون منشيء المحتوى أكثر ارتياحًا بمسألة التواصل مع كلًا من المتابعين والأصدقاء والتواصل الخاص بالعمل، فالتواصل هو شيء أساسي في الملف الشخصي وإن لم يكن هو الشيء الأساسي بذاته، فتبقى الأمور على ما هي عليها ولكن ما حصل أنه لم يعد هناك ذلك الفارق الضخم بين الصفحة الشخصية والملف الشخصي الخاص بك..لأن يكون طريقك في الربح من خلال الفيسبوك!

للتعرف على سياسات تحقيق الأرباح في فيسبوك

للوصول إلى استوديو إنشاء المحتوى الخاص بالفيسبوك