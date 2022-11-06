شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن آخر خسوف كلى للقمر حتى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة ناسا أن آخر كسوف كلي للقمر ط حتى مارس 2025، يبدأ في الساعات الأولى من صباح يوم 8 نوفمبر في أمريكا الشمالية، كذلك يمكن أيضًا الحصول على لمحة عن أجزاء من آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الجنوبية.

سيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 4:09 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، وسيستمر الكسوف الكلي من 4:16 صباحًا حتى 5:42 صباحًا. ستنتهي المرحلة الجزئية النهائية في 6:49 صباحًا. أولئك الموجودون على الساحل الشرقي للولايات المتحدة سيفتقدون بعض أو كل هذا الجزء الأخير مع غروب القمر. ومع ذلك قد لا تضطر إلى الخروج من المنزل إذا كان الجو باردًا جدًا - فهناك طرق للمشاهدة من دفء المنزل.

سيقدم مرصد لويل في فلاجستاف بولاية أريزونا مناظر تلسكوبية متعددة للخسوف الكلي للقمر بدءًا من الساعة 4 صباحًا شرقًا عبر رابط Timeanddate سيكون له تيارات في مدن متعددة ، بما في ذلك وجهة نظره الخاصة من روزويل ، نيو مكسيكو بالإضافة إلى موجز ويب من سان دييجو وبيرث في أستراليا. كما سيوفر مشروع التلسكوب الافتراضي تغطية دولية حسبما نقل موقع Engadget.

سترغب في إلقاء نظرة حتى لو لم يكن عام 2025 بعيدًا جدًا. الخسوف الكلي للقمر (حيث تقع الأرض مباشرة بين القمر والشمس) يكتسب لقب "دم القمر" بسبب الحيل البصرية التي ترسم سطح القمر باللون الأحمر الدرامي. عندما يميل الضوء الأزرق ذو الطول الموجي القصير إلى أن يعلق في جزيئات الغلاف الجوي للأرض ، تساعدهم الأطوال الموجية الأطول للأحمر والبرتقالي والأصفر على إكمال الرحلة الكونية. إنه تأثير مذهل يمكنك رؤيته بالعين المجردة. وإذا كان لديك تلسكوب ، فقد تكتشف أورانوس من بعيد.

سيكون هناك خسوف جزئي للقمر خلال الفترة. سيقام أول عرض مرئي في الأمريكتين في 28 أكتوبر 2023 ، ومن المقرر أن يتم عرض أحداث أخرى في 25 مارس و 18 سبتمبر من العام التالي. أنت لست محظوظًا تمامًا،

حتى لو لم تكن هذه الأحداث جذابة للغاية.