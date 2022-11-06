شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل Pixel 7 يمكنه الآن معرفة "طريقة تحدث الأشخاص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جوجل تحديث نماذج التعرف على الكلام لجعل تفاعلات المستخدمين مع مساعدها الصوتي أكثر إفادة وطبيعية، حيث تشير صفحة تعليمات الشركة إلى أن أحدث مجموعة هواتف ذكية رائدة من جوجل - سلسلة Pixel 7 - تتضمن ميزة يمكن أن تساعد مساعد جوجل في التعرف بشكل أفضل على أسلوب التحدث والكلمات والعبارات الفريدة للمستخدمين المختلفين.

حيث أن ميزة "التعرف على الكلام المخصص" من مساعد جوجل متاحة فقط على أجهزة Pixel 7 و 7 Pro وهي مختلفة تمامًا عن الميزات الأخرى المتعلقة بالصوت مثل - مساعد الكتابة الصوتية على Gboard وغيرها، ويمكن للمستخدمين اختيار تمكين أو تعطيل هذه الميزة من إعدادات مساعد جوجل.

كيف تعمل الميزة

تعمل ميزة التعرف على الكلام المخصصة في مساعد جوجل على حفظ التفاعلات بين المستخدم والمساعد الصوتي، حيث تخزن الميزة بشكل آمن التفاعلات المختلفة بما في ذلك التصحيحات والتسجيلات الصوتية لتعلم الكلمات والعبارات المهمة للمستخدم.

وتوضح صفحة الدعم أنه يمكن للمستخدمين تصحيح اختصار عندما يسألون "مساعد جوجل" عن شيء ما ، أو يمكنهم اختيار اسم بديل مقترح لمكان ما أثناء استخدامه للتنقل، وستساعد هذه التفاعلات مساعد جوجل على التعلم وتحسين نفسه "بمرور الوقت وعبر السياقات" إذا تم تمكين ميزة التعرف على الكلام.

التعرف على الكلام المخصص لمساعد جوجل: حماية البيانات

لتحسين نفسها ، تخزن هذه الميزة تفاعلات "مساعد جوجل" للمستخدمين على الجهاز المحلي لفترة قصيرة ، كما تلاحظ صفحة الدعم، وتشمل هذه التفاعلات التعرف الشخصي على الكلام من مساعد جوجل.

وتتعلم التكنولوجيا من كل هذه الأمور وتجعلها تساعد "مساعد جوجل" على التكيف مع أسلوب حديث المستخدم. ستكون الميزة قادرة على التعرف بشكل أفضل على أسلوب التحدث الفريد الخاص بك حيث يشارك المستخدمون في تفاعلات أكثر مع المساعد الصوتي.