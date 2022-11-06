شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية ترجمة النص باستخدام كاميرا iPhone .. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند السفر إلى مكان لا تفهم فيه اللغة المشتركة ، يجب عليك إحضار قاموس مادي معك لتوجيه نفسك، ومع ذلك ، فقد تجاوزنا ذلك بمساعدة التقنيات المبتكرة. في الوقت الحاضر ، يمكنك ترجمة اللغات على هاتفك الذكي بمساعدة تطبيقات الجوال المدمجة.

ويمكنك استخدام الكاميرا على هاتفك الذكي لترجمة أي نص باستخدام تطبيق Google Lens لنظام Android وتطبيق Translate لـ iPhone على التوالي.





تطبيق Translate app على ايفون يمكنك ترجمة النص باستخدام ميزة النص المباشر في Translate app على جهاز ايفون الخاص بك عن طريق توجيه الكاميرا إلى شيء ما أو استخدام صورة على هاتفك، ويمكنك ترجمة النص مباشرة من الكاميرا أو من صورة.

كما يمكنك أيضًا ترجمة النص الموجود في لقطة شاشة لموقع ويب أو تطبيق ، حيث تعمل هذه الميزة مع الصور الموجودة بالفعل على هاتفك، إنه مدعوم على جميع أجهزة iOS التي تعمل بنظام iOS 15 أو أعلى، إليك كيفية استخدام تطبيق الترجمة لفهم النصوص بأي لغة باستخدام كاميرا iPhone.

ترجمة النص باستخدام عرض الكاميرا 1. افتح تطبيق الترجمة على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على أيقونة الكاميرا.

3. حدد اللغات التي تريد الترجمة بينها. هذا الخيار متاح في الجزء العلوي من الشاشة.

4. ضع iPhone الخاص بك بحيث يمكن رؤية النص الذي تريد ترجمته في عرض الكاميرا.

5. اضغط على زر ترجمة الكاميرا لإيقاف العرض مؤقتًا ومشاهدة الترجمات.

6. يمكنك تكبير الصورة لرؤية الترجمات المتراكبة بشكل أكثر وضوحًا.

بعد الحصول على الترجمة ، يمكنك النقر فوق ترجمة التراكب للكشف عن بطاقة الترجمة، يمكنك أيضًا نسخ الترجمة ولصقها في تطبيق آخر. يمكن أيضًا حفظ الترجمة في قائمة المفضلة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك النقر على زري التشغيل الرمادي والأزرق للاستماع إلى النص الأصلي والمترجم ، على التوالي.