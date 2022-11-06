شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن لعبة جوجل السرية على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك عملاق التكنولوجيا جوجل لعبة الكرة والدبابيس السرية مخبأة بذكاء داخل تطبيق iOS الخاص به، حيث كانت موجودًا بالفعل منذ فترة ، لكن TikToker Scott Polderman كشف عن الحيلة الخاصة لبعض المستخدمين الذين ليس لديهم فكرة عن وجودها.

ستحتاج إلى تثبيت تطبيق جوجل على جهاز آيفون الخاص بك.

بمجرد الحصول عليه، قم بتشغيل التطبيق وحدد زر علامات التبويب.

تأكد من عدم وجود علامات تبويب مفتوحة ، وإلا فلن تعمل حسبما نقلت Digitartlends.

انتظر حتى تبدأ بعض الأشكال الملونة بالزحف من الأسفل.

اسحب لأعلى على شاشتك عدة مرات، ثم ستقفز الأشكال لأعلى وتفتح لعبة الكرة والدبابيس السرية.

الهدف من اللعبة مختلف قليلاً مقارنة بألعاب الكرة والدبابيس المعتادة.

تحتاج إلى ضرب الأشكال حتى تختفي لكسب النقاط.

سيستمر ظهور المزيد، بما في ذلك النجوم الإضافية التي تبقى لفترة قصيرة فقط.

لديك ثلاث أرواح لتستمر معك.

إنها ليست أول لعبة تخفيها جوجل في تطبيقاتها.

إذا كنت تستخدم كروم، فستجد أيضًا لعبة سرية هناك أيضًا.

تظهر ما يسمى بـ "لعبة الديناصورات" عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت.

ربما تكون قد شاهدته من قبل عندما تنقطع الشبكة.

ما عليك سوى النقر على الديناصور ويتحول إلى لعبة ركض، وهو أمر ممتع للغاية أثناء انتظار عودة الاتصال.