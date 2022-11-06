شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: حظر تليفزيون 8K فى الاتحاد الأوروبي بمثابة كابوس للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخطط لغرفة اجتماعات جديدة في مساحة العمل المشتركة أو مكتب بدء التشغيل، فمن الأفضل شراء

تلفزيون ذي الشاشة الكبيرة قريبًا، فاعتبارًا من الأول من مارس 2023 ، من المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي جميع أجهزة تلفزيون 8K وبعض طرز 4K من السوق الأوروبية.



ماذا وراء الحظر؟ ماذا وراء الحظر؟ تهدف تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن توسيم الطاقة إلى استبعاد المنتجات الأقل كفاءة من السوق. منذ الأول من سبتمبر 2021 ، أدرجت كل علامة تلفزيونية وشاشة استهلاك الكهرباء بالكيلوواط ساعة لمدة 1000 ساعة في وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR) مع فئة كفاءة الطاقة (من A إلى G) حسبما نقل موقع TheNextWeb.

اعتبارًا من مارس 2023 ، يمكن للمفوضية الأوروبية زيادة هذا ليشمل مقياس EEI (مؤشر كفاءة الطاقة) الجديد. يقدم هذا الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة الذي لا يمكن تجاوزه.

في السابق ، كانت أجهزة تلفزيون 8k و microLED تتمتع بإعفاء.

توفر أجهزة التلفزيون المتطورة شاشات أكثر سطوعًا ، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة ومعالجة الصور كثيفة الاستخدام للموارد المطلوبة.

في الوقت الحالي ، لا توجد أجهزة تلفزيون 8K تفي بمستويات كفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وعدد قليل من طرز 4K تقع ضمن الحدود، وفقا لما نقله تقرير TheNextWeb.



ماذا يحدث الآن؟ ماذا يحدث الآن؟ إلى جانب الضغط من قبل الهيئات الصناعية، قد نشهد اندفاعًا في مبيعات التلفزيون قبل بدء الحظر. ستدافع الشركات لاسترداد بعض تكاليف البحث والتطوير على طرازاتها عالية الجودة. يمكنك توفير قدر مناسب من نفقات عملك عندما تأتي مبيعات عيد الميلاد.

ولكن قد يحفز أيضًا صانعي أجهزة التلفزيون على تحديث برامجهم لتكون أكثر استدامة، لا سيما بالنظر إلى أنهم يقدمون بالفعل الوضع الاقتصادي بالفعل.

يجدر أيضًا التفكير في تأثير التدفق على الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الإعلانات الرقمية والرسوم المتحركة والأفلام والألعاب والتصميم التي تعتمد على دقة 8K لتقديم عروض تقديمية مثالية.

يمكننا أن نتوقع أن يكون هذا بداية لتخفيضات الطاقة. خلال الأسابيع القليلة الماضية ، أصدرت ألمانيا قانونًا جديدًا يحظر إضاءة المعالم. فرضت إسبانيا حظرًا للتجول على أضواء المتاجر والنصب التذكارية ، وكانت باريس تخفت الأضواء على برج إيفل قبل ساعة. (لدي شك في التسلل لأننا سنرى الكثير من أضواء عيد الميلاد التي تمتص الطاقة).

وإذا لم يكن هناك شيء آخر ، فلن تكون العروض التجارية مثل IFA و CES هي نفسها بدون روعة أرضيات المؤتمرات العملاقة المليئة بالشاشات الضخمة - حتى لو كانت تكلف أكثر من غرفة مليئة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة.