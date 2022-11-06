شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إخفاء "حالتك" على واتس آب أمام الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مر السنين ، أصبح واتس آب أحد وسائل الاتصال الأكثر شيوعًا إن لم يكن الأكثر شيوعًا، حيث يعتمد الناس في جميع أنحاء العالم - وخاصة في الهند - على واتس آب باعتباره المصدر الأساسي للاتصال، وكان أحد الركائز الأساسية التي تم بناء واتس آب عليها هو الخصوصية - حيث يعد التشفير من طرف إلى طرف أحد الميزات الأولى والأكثر أهمية في النظام الأساسي الذي يقدمه.

ومع ذلك ، على مر السنين ، يطرح واتس آب بشكل روتيني ميزات تعزز خصوصية المستخدم وأمانه، ويوفر تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta الكثير من الميزات المتعلقة بالأمان والخصوصية.

ونظرًا لوجود مجرمي الإنترنت في تجول يتطلعون إلى استخدام واتس آب كوسيلة لجذب الضحايا ، فمن الضروري استخدام أدوات وميزات واتس آب التي تساعد المستخدمين على البقاء بأمان. تتمثل إحدى هذه الميزات في إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت - حيث قد تساعد المستخدمين فقط في التحكم في المعلومات التي يشاركونها مع الآخرين.

أتساءل كيف تفعل ذلك؟ بقدر ما قد يبدو الأمر بسيطًا ، لا تزال هناك بعض الخطوات التي يجب على المرء اتباعها. في دليل الكيفية هذا ، نخبرك بكيفية إخفاء حالة واتس آب الخاصة بك:

1. قم بتشغيل تطبيق واتس آب على هاتفك.

2. توجه نحو قسم الإعدادات.

3. اضغط على الحساب وحدد الخصوصية

4. اضغط على آخر ظهور وعلى الإنترنت

5. حدد الخيار المناسب من "من يمكنه رؤية آخر ظهور لي"

6. ضمن "من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلاً بالإنترنت" ، انقر على "كما شوهد آخر مرة"

يرجى ملاحظة أنه إذا لم تشارك آخر حالة تمت مشاهدتها أو حالة اتصالك بالإنترنت ، فلن تتمكن من رؤية آخر مرة شوهد فيها الأشخاص الآخرون وحالة الاتصال بالإنترنت. قد يكون هذا مجرد ثمن ضئيل لدفعه مقابل الخصوصية.