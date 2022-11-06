شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء جدول المواعيد في Google Calendar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم Google Calendar ميزة مفيدة تتأكد من أنك لن تفوت موعدًا مهمًا أبدًا، ويمكنك إعداد مجموعة من المواعيد في التقويم الخاص بك والتي يمكن للآخرين حجزها، على سبيل المثال ، يمكن للرؤساء دعوة أعضاء فريقهم لحجز الوقت خلال ساعات العمل كل أسبوع.

وتعد خانات المواعيد مفيدة عندما لا تعرف من يحتاج لمقابلتك ، لكنك تريد أن تجعل نفسك متاحًا، ويمكنك منح الأشخاص جزءًا من الوقت في التقويم الخاص بك يمكنهم حجز فترات زمنية بداخله،فعلى سبيل المثال، يمكنك تخصيص ساعتين تكون متاحًا لمقابلة الأشخاص في فترات زمنية مدتها 30 دقيقة.

لذلك، إذا كنت ترغب أيضًا في تحقيق توازن مثالي في وقتك، فيمكنك إنشاء جداول مواعيد بمساعدة Google Calendar. إليك ما يمكنك فعله 1. على جهاز الكمبيوتر، افتح Google Calendar. 2. في أعلى يمين الصفحة ، انقر على "إنشاء إضافة"

3. انقر فوق جدول المواعيد.

4. أدخل عنوانًا.

العنوان مرئي لأي شخص لديه رابط صفحة الحجز الخاصة بك.

يظهر العنوان في التقويم الخاص بك للجداول والحجوزات.

5. حدد مدة الموعد.

لتعيين مدة مخصصة ، بجوار "30 دقيقة" ، انقر على السهم المتجه لأسفل القائمة المنسدلة.

يجب ألا تقل مدة المواعيد عن 15 دقيقة.

6. حدد تاريخ ووقت المواعيد الخاصة بك.

يمكنك إعداد موعد لمرة واحدة أو جدول متكرر.

7. لتعيين المدة التي يمكن فيها حجز المواعيد مسبقًا ، انقر على السهم المتجه لأسفل بجوار "نافذة الجدولة".

بشكل افتراضي ، يمكن لأي شخص حجز موعد معك في أي مكان من 12 ساعة إلى 60 يومًا مقدمًا.

8. انقر فوق {التالي.

9. بعد تحرير جدول المواعيد ، انقر فوق حفظ.