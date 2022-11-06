شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية استخدام هاتفك الذكي ككاميرا ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح ميزة أبل Continuity Camera لمستخدمي Mac استخدام أيفون الخاص بهم ككاميرا ويب أثناء إجراء مكالمات الفيديو، حيث تم دمج الميزة بسلاسة في نظام أبل البيئي، وغني عن القول إنها أفضل تطبيق رأيناه حتى الآن.

ومع ذلك، لا يتوفر مثل هذا الشيء لمستخدمي Windows و Android، لكن قبل أن تأتي أبل بميزة Continuity Camera ، كان مستخدمو Android و Windows قادرين على استخدام هواتفهم الذكية ككاميرا ويب باستخدام تطبيقات وأدوات عبر الإنترنت من جهات خارجية.

وإذا كنت تريد أيضًا استخدام هاتفك الذكي ككاميرا ويب على جهاز يعمل بنظام Windows ، فإليك كيفية القيام بذلك، فقط ضع في اعتبارك أن معظم تطبيقات مكالمات الفيديو والمؤتمرات هذه الأيام متوفرة على كل من أجهزة Android و iOS ، ويمكنك أيضًا إجراء مكالمات مباشرة باستخدام هاتفك واستخدام الكاميرا الخاصة به ككاميرا ويب.

ماذا ستحتاج عندما لا يتوفر دعم أصلي ، تكون التطبيقات والخدمات التابعة لجهات خارجية مطلوبة، بصرف النظر عن ذلك ، ستحتاج إلى بعض الكابلات واتصال Wi-Fi والمزيد.





مخاوف الخصوصيةليست كل تطبيقات الطرف الثالث هي نفسها، يدعي البعض الحفاظ على خصوصية بياناتك وأمانها ، بينما لا يتحدث البعض كثيرًا عن ميزات الخصوصية، لذا ، اختر التطبيق الذي تثق به.





الأدوات المتوفرةلا يوجد نقص في هذه التطبيقات والخدمات، بعضها Reincubate Camo و Droid cam و VibeCam و Smart Cam وما إلى ذلك، لا تنس التحقق من مخاوف الخصوصية والأمان قبل استخدام هذه التطبيقات والخدمات.

كيفية إعداد واستخدام هاتفك الذكي ككاميرا ويب

بغض النظر عن التطبيق أو الخدمة التي تختارها ، تظل عملية الإعداد متشابهة تقريبًا، قد يكون الاختلاف الوحيد حول تسجيل الدخول إلى التطبيقات والخدمات ، وقد يطلب البعض الاتصال باستخدام الكابل وما إلى ذلك،

بالنسبة للمبتدئين ، ستحتاج إلى تنزيل التطبيق على هاتفك الذكي وكذلك على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إذا طلب منك ذلك ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة مثل طريقة الاتصال والإعدادات الأخرى التي تحتاج إلى تغييرها.

بمجرد توصيل كل من الهاتف والكمبيوتر المحمول عبر التطبيق ، قم بتشغيل تطبيق مؤتمرات الفيديو وتوجه إلى الإعدادات، هنا قم بتغيير إعدادات الكاميرا المفضلة إلى اسم التطبيق.

بمجرد الانتهاء من ذلك ، يكون هاتفك الآن متصلاً بكاميرا الويب، فقط قم بتثبيته على حامل ثلاثي القوائم أو حامل وابدأ في إجراء مكالمات الفيديو.