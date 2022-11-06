شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يواجه حملة فرار المعلنون بعد استحواذ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يبحث إيلون ماسك عن طرق جديدة لكسب المال من تويتر، فإنه يواجه مشكلة هروب المعلنون من النظام الأساسي، حيث أكد الملياردير التقني أن تويتر شهد انخفاضًا هائلاً في الإيرادات" بسبب مخاوف المعلنين بشأن تعديل المحتوى وغيرها من القضايا التي أثارها النشطاء.

أوقف عدد من الشركات الكبرى الإعلانات مؤقتًا في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك GM و Audi و Pfizer و General Mills و Volkswagen وغيرها من الأسماء الكبيرة التي تتخوف من التغييرات المحتملة في سياسات تويتر بالإضافة إلى مغادرة كبار المديرين التنفيذيين.

أعربت المجموعات الصناعية أيضًا عن قلقها بشأن سلامة العلامة التجارية في ظل ماسك، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن "IPG ، إحدى أكبر شركات الإعلان في العالم ، أصدرت توصية للعملاء لإيقاف إنفاقهم مؤقتًا على تويتر." حسبما نقلت Engadget.

يوم الجمعة انضمت NAACP إلى مجموعات الحقوق المدنية الأخرى في الدعوة إلى مقاطعة المعلنين للمنصة.

وقال ديريك جونسون ، رئيس NAACP في بيان: "إنه أمر غير أخلاقي وخطير ومدمر للغاية لديمقراطيتنا أن يقوم أي معلن بتمويل منصة تغذي خطاب الكراهية وإنكار الانتخابات ونظريات المؤامرة".

يُظهر انسحاب المُعلنين وسط الدعوات لمقاطعة الإعلانات مدى سرعة تدهور الأعمال الإعلانية على تويتر في ظل ماسك.

كما يأتي أيضًا بعد أسبوع تقريبًا من محاولة ماسك طمأنة الصناعة بأنه لا يريد تحويل المنصة إلى "مكان جحيم مجاني للجميع".

شهد موقع تويتر ارتفاعًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والافتراءات العنصرية فورًا عقب أنباء استيلاء ماسك على الشركة بحسب ما نقل تقرير Engadget.

في وقت لاحق ألقى رئيس قسم السلامة في تويتر باللوم في هذا النشاط على حملة التصيد المنسقة. لكن النشاط زاد من مخاوف جماعات الحقوق المدنية، مما دفع ماسك للقاء قادة الحقوق المدنية هذا الأسبوع.

يوم الجمعة ، بدا أنه ألقى باللوم على انخفاض عائدات الإعلانات على العديد من نفس النشطاء.

وكتب على تويتر: "شهد تويتر انخفاضًا هائلاً في الإيرادات ، بسبب ضغوط جماعات النشطاء على المعلنين، على الرغم من أن شيئًا لم يتغير مع تعديل المحتوى وفعلنا كل ما في وسعنا لإرضاء النشطاء".

لكن ائتلافا من جماعات الحقوق المدنية والناشطين رفض توصيف ماسك.

خلال مكالمة مع المراسلين يوم الجمعة، قالوا إن تسريح موسك الجماعي لموظفي تويتر ط، بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون باعتدال وأمان، يقوض الالتزامات التي تعهد بها بعد اجتماعهم.

قالت جيسيكا جونزاليس ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Free Press: "عندما تقوم بتسريح ما يقرب من 50٪ من موظفيك ، بما في ذلك الفرق المسؤولة عن تتبع قواعد الإشراف على المحتوى ومراقبتها وإنفاذها ، فهذا يعني بالضرورة أن الإشراف على المحتوى قد تغير".

كما أثارت المجموعة مخاوف بشأن تضخيم ماسك لمؤامرات اليمين المتطرف فيما يتعلق بالهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

واستشهدت أيضًا بتقارير تفيد بأن الرئيس التنفيذي الحالي قد يتخلص من قواعد تويتر الحالية التي تحمي المستخدمين المتحولين جنسيًا. صرحت سارة إليس ، الرئيس التنفيذي لشركة GLAAD: "إذا لم يتخذ Twitter إجراءات ملموسة فورية توضح التزامًا حقيقيًا بالحفاظ على أفضل الممارسات التي تحمي المستخدمين من الشركات ، فلن تدعم الشركات بدولارات الإعلانات ونرى ذلك يحدث في الوقت الفعلي".