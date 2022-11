شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق ميزة "Go Live Together" لبعض منشئ المحتوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يوتيوب عن إطلاق ميزة جديدة - Go Live Together - والتي ستسمح لمنشئي المحتوى المختارين بدعوة ضيف والبدء في البث المباشر معهم، وقال موقع يوتيوب في إحدى المدونات: "يتم توسيع هذه الميزة لتشمل مجموعة مختارة من المبدعين،ونأمل أن نسمح للمزيد من المبدعين باستخدام Go Live Together قريبًا".

ومع ذلك ، لا تتوفر هذه الميزة إلا على الهواتف ولن يتم تشغيلها على إصدار سطح المكتب من يوتيوب، ويمكن لمنشئي المحتوى جدولة بث مباشر على سطح المكتب مع ضيف ثم البث المباشر من هواتفهم. يمكنهم أيضًا البث المباشر على الفور من أجهزتهم المحمولة.

ويُسمح لمنشئي المحتوى بتبديل "وضع الضيف" الموجود لديهم في البث المباشر، ويمكن أن يكون لديهم شخص واحد فقط في وقت البث المباشر، ووفقًا للتقرير ، بعد دعوة ضيف ، سيظهر البث الخاص به فوق ضيفه، ويمكن للمنشئ فقط عرض تحليلات البث المباشر داخل يوتيوب Studio ، لكن الضيف لا يمكنه ذلك.

وذكر موقع يوتيوب أيضًا أن القناة المضيفة ستكون مسؤولة عن المحتوى المباشر ويجب عليه / عليها التأكد من أن جميع الضيوف والمحتوى في هذا البث المشترك يلتزمون بجميع شروط يوتيوب ، بما في ذلك إرشادات المجتمع وسياسة حقوق الطبع والنشر وجميع السياسات الأخرى المعمول بها .

إليك كيف يمكن لمنشئي المحتوى إجراء بث مباشر مع ضيفهم:

- افتح تطبيق يوتيوب على هاتفك.

-اضغط على Create + Go Live Together من الأسفل.

-أدخل تفاصيل البث التي تتضمن - العنوان والوصف وإعدادات تحقيق الدخل والصور المصغرة وإعدادات الرؤية.

- انقر فوق تم.

- من "دعوة مشارك في البث" ، حدد خيارًا لدعوة ضيفك:

- الآن، انسخ الرابط وأرسله إلى ضيفك كرسالة أو بريد إلكتروني أو رسالة نصية.

- سينقر الضيف على الرابط المرسل وسيُطلب منه الانتظار في غرفة الانتظار.

- بمجرد أن تصبح جاهزًا ، انقر فوق "البث المباشر".

- عندما ينضم المشارك في البث إلى غرفة الانتظار ، سيتم إعلامك عندما ينضم المشارك.

- حدد إضافة ثم بدء البث المباشر لبدء البث المباشر.