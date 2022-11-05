شاب مصري يكتشف أقرب ثقب أسود لكوكب الأرض

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن علماء فلك اكتشفوا أقرب ثقب أسود "معروف" لكوكب الأرض، يبعد عن الكوكب الأزرق نحو 1600 سنة ضوئية.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، فإن الثقب الأسود المكتشف حديثاً "أكبر بـ 10 مرات من الشمس، وأقرب بثلاث مرات من الثقب صاحب الرقم القياسي السابق من حيث القرب".

وأضاف الموقع أنه تم اكتشاف الثقب الأسود من خلال مراقبة حركة النجم المرافق له، الذي يدور حول الثقب الأسود على نفس المسافة تقريبا التي تدور بها الأرض حول الشمس.

وصرح الشاب المصري كريم البدري، من مركز هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية بولاية ماساشوستس الأمريكية، بأن الثقب الأسود تم اكتشافه في البداية باستخدام مركبة "جايا" الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وأشار الموقع إلى أن البدري وفريقه عملا مع مرصد الجوزاء الدولي في هاواي لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، التي نشرت في الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.