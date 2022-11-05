شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر: نزاهة الانتخابات فى الولايات المتحدة "أولوية قصوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير مسؤولي السلامة في تويتر إن نزاهة الانتخابات هي "أولوية قصوى" للشركة حتى مع تسريح الشركة من نصف موظفيها في الـ 24 ساعة الماضية. انتقل Yoel Roth ، رئيس قسم السلامة في تويتر وأحد قادة الشركة للنجاة من عمليات التسريح الجماعي للعمال ، إلى تويتر للتقليل من مخاوف الاعتدال التي أثارها النشطاء والمعلنون في الأيام الأخيرة.

غرد روث: "أثر تخفيض القوة بالأمس على ما يقرب من 15٪ من مؤسسة Trust & Safety (على عكس ما يقرب من 50٪ على مستوى الشركة) ، مع أقل تأثير على موظفي الإشراف في الخطوط الأمامية لدينا". "مع بدء التصويت المبكر في الولايات المتحدة ، تظل جهودنا بشأن نزاهة الانتخابات - بما في ذلك المعلومات المضللة الضارة التي يمكن أن تقمع التصويت ومكافحة عمليات المعلومات المدعومة من الدولة - أولوية قصوى." حسبما نقل موقع Engadget.

تأتي تعليقات روث بعد ساعات من انضمام NAACP إلى تحالف من النشطاء ومنظمات الحقوق المدنية لدعوة المعلنين إلى تعليق الإنفاق على تويتر. بينما التقى ماسك بقادة الحقوق المدنية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال أولئك الذين طالبوا بالمقاطعة إن التخفيضات الكبيرة في عدد موظفي الشركة قوضت وعده بالحفاظ على سياسات حماية الانتخابات في تويتر وقواعد خطاب الكراهية.

كما حاول روث ، وهو المسؤول التنفيذي الوحيد على تويتر إلى جانب ماسك ، أن يتدخل علنًا في سياسات الشركة بعد استحواذ ماسك على السلطة ، كما حاول معالجة التقارير المتعلقة بالتأثيرات التي ستحدثها تخفيضات الموظفين على السلامة.

قال: "في الأسبوع الماضي ، لأسباب أمنية ، قمنا بتقييد الوصول إلى أدواتنا الداخلية لبعض المستخدمين ، بما في ذلك بعض أعضاء فريقي". "لم يتأثر معظم المشرفين على المحتوى الذين يزيد عددهم عن 2000 مشرف والذين يعملون على مراجعة الخطوط الأمامية ، وستتم استعادة الوصول بالكامل في الأيام المقبلة." ولكن في حين أن الكثير من فريق Roth's Trust and Safety قد تم تجنيبهم ، فإن العديد من الفرق الأخرى التي يتعامل عملها مع قضايا السلامة لم تكن كذلك.

كما ذكرت NBC News ، تم استبعاد فريق إدارة تويتر، الذي عمل على مواجهة المعلومات الخاطئة على المنصة، تمامًا. كما تم إلغاء العديد من الأدوار الهندسية التي تتعامل مع قضايا السلامة، وكذلك العديد من العاملين في السياسة والاتصالات.

يوم الجمعة الماضية قال ماسك إن عمليات التسريح ضرورية. وكتب على تويتر: "فيما يتعلق بتخفيض تطبيق تويتر ، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم" ، مضيفًا أنه تم منح الموظفين ثلاثة أشهر من إنهاء الخدمة. "مرة أخرى لكي نكون واضحين تمامًا ، يظل التزام تويتر القوي بالإشراف على المحتوى دون تغيير مطلقًا."