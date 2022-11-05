شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم تسلا تراجع بنحو 35% منذ إعلان ماسك نيته الاستحواذ على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سهم Tesla بأكثر من 35% منذ إعلان مالكها إيلون ماسك في أبريل نيسان الماضي أنه ينوي الاستحواذ على تويتر حسبما نقلت CNBC.

وهبط سهم شركة السيارات الكهربائية بنحو 3.6% في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، فيما تراجع مؤشر Nasdaq بحوالي 18% منذ بداية 2022.

وأعلن ماسك عزمه على الاستحواذ على Twitter في الخامس والعشرين من أبريل نيسان، وأغلق سهم Tesla في ذلك اليوم عند 332.67 دولار، بينما أغلق اليوم عند مستويات 207.47 دولار.

وكان ماسك استكمل إجراءات استحواذه على Twitter الأسبوع الماضي مقابل 44 مليار دولار، وأقال مسؤولين تنفيذيين في الشركة، إلى جانب تقارير تؤكد الاستغناء عن 50% من الموظفين.

وتسبب استحواذ أغنى رجل في العالم على شركة التواصل الاجتماعي في إعلان عدد من شركات السيارات من بينها GM وAudi وقف تمويل الإعلانات على Twitter لكن ليس من الواضح حتى الآن تأثير ذلك على المدى الطويل على Tesla.

واعتمدت Tesla لفترة طويلة على Twitter، حيث ينشر ماسك معلومات للمساهمين حول الشركة مستفيداً من العدد الضخم لمتابعيه على منصة التواصل الاجتماعي.