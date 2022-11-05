شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح 3 مميزات جديدة.. 1024 عضوا في المجموعة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إضافة إلى طرح ميزة "مجتمعات واتس آب"، أطلقت منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta ثلاث ميزات جديدة، حيث كانت الميزات موجودة في الإصدارات التجريبية لفترة من الوقت وتم طرحها الآن لجميع المستخدمين، وإليك جميع التفاصيل حول ميزات واتس آب الثلاثة الجديدة

-يمكنك الآن إضافة 1024 عضوًا في المجموعة يمكن أن تضم مجموعات واتس آب الآن 1024 عضوًا، حيث سمح واتس آب سابقًا لـ 256 عضوًا فقط في المجموعة. ومع ذلك ، في وقت سابق من هذا العام، تم زيادة الحد إلى 512 والآن تمت مضاعفته إلى 1024.

32 عضوًا في مكالمة فيديو عبر واتس آب في وقت سابق من هذا العام في سبتمبر ، أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، عن ميزة جديدة تسمى روابط المكالمات تشبه ما توفره Google Meet و Zoom وغيرها، وفي ذلك الوقت ، قال زوكربيرج إن الشركة كانت تختبر الميزة لتضم 32 عضوًا في مكالمة فيديو عبر واتس آب، والآن ، تم نشر الميزة لجميع المستخدمين. سيحصل مستخدمو واتس آب على الميزة في التحديث القادم ، إذا لم يحصلوا عليها الآن.

إنشاء استطلاعات في الدردشة ميزة أخرى تركز على التعاون هي القدرة على إنشاء استطلاعات الرأي في الدردشات، ويمكن للمستخدمين في المجموعات إنشاء استطلاعات الرأي حول موضوع معين ولن يقتصر الأمر على مشرفي المجموعة، وسيكون لدى المستخدمين خيار إضافة 12 خيارًا في الاستطلاع، مثل أي ميزة استطلاع أخرى على الأنظمة الأساسية الأخرى، سيتمكن المستخدمون من رؤية نتائج الاستطلاع بعد النقر على خيار عرض التصويتات.

ولكي تعمل الميزة بسلاسة ، يجب أن يكون لدى جميع المستخدمين أحدث إصدار من واتس آب يعمل على هواتفهم الذكية.