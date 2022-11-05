كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16

فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور من الأمور المهمة عند العديد من المستخدمين، الكثير من الناس يقعون في معضلة نسيانهم لكلمة المرور ونسيانهم لكيفية الدخول الى الهاتف، في الكثير من الأوقات ستحتاج الى تطبيقات تساعدك على حل المشكلة، في هذا المقال نريد ان نعرض لك تطبيقًا جديدًا يساعد في فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور، نتحدث اليوم عن تطبيق iToolab UnlockGo الجديد، تعالى نستعرض مميزاته وكيفية تثبيته.

جدول المحتويات 1 فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور 2 مميزات تطبيق iToolab UnlockGo

مميزات تطبيق iToolab UnlockGo 3 كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور 4 الخلاصة وفتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

ان بحثت عن تطبيقات لفتح هاتفك بعد نسيان كلمة المرور فهناك الكثير من الخيارات والتطبيقات التي يمكنك ان تجربها، عندما نتحدث هنا عن كيفية فتح ايفون المعطل، او كيفية فتح ايفون المعطل بدون itunes فنحن دائمًا ما نميل الى اطلاق أفضل التطبيقات، ولهذا نحن نرشح تطبيق iToolab UnlockGo في هذا المقال الذي سيساعدك بلا مشاكل كثيرة، سنشرح التطبيق ومميزاته بالتفصيل فتابع معنا.

مميزات تطبيق iToolab UnlockGo

التطبيق مميز من نواحي كثيرة فهو ليس مجرد تطبيق فتح ايفون فحسب بل هو تطبيق يقدم مجموعة خدمات أخرى، أولها نعم هو فتح كلمة المرور، ولكنه يستطيع أيضًا تخطي حماية Apple ID وتخطي حماية iCloud الخاصة بك، او ان جربت كلمة المرور أكثر من مرة فسيعطيك التطبيق وقتًا وعدًا تنازليًا قبل ان تجرب مجددًا لكن بهذا التطبيق ستتمكن من تخطي هذا العداد أيضًا، كما سيساعدك من تخطي حماية MDM وهي حماية خاصة بسوفتوير أي نظام تمنعك من التعديل عليه حتى ضبط المصنع لا يمكن بسبب MDM، واخيرًا ايقاف ميزة Find my iPhone ان كانت تمنعك من استعمال الهاتف او القيام بمهام معينة على الهاتف، كلها مميزات تساعدك على حل مشاكل ستواجهها مع الأيفون.

المميزات في نقاط

تخطي قفل كلمة المرور

تخطي قفل حساب Apple

تخطي حماية iCloud

تخطي عداد كلمة المرور

تخطي حماية MDM

ايقاف find my iPhone

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

تخطي كلمة المرور

وصل جهازك بالـUSB

افتح التطبيق واختر Unlock Screen passcode

ان لم يقرأ التطبيق هاتفك سيُظهر لك خطوات الدخول في وضع Recovery

وخطوات الدخول في وضع DFU

الخطوة التي تليها سيبدأ التطبيق بتحميل السوفتوير الرسمي الخاص بالهاتف

الآن يمكنك البدأ بفك الهاتف عن طريق زر Unlock Now

انتظر حتى يتم الإنتهاء من عملية الفك

الآن يمكنك وضع كلمة مرور خاصة بك جديدة بعد انتهاء العملية

شرح فيديو

تخطي قفل iCloud

هذه الخطوة سيتم عمل Jailbreak لهاتف ايفون الخاص بك واحذر لأن الـJailbreak مثله مثل الرووت على اندرويد

وصل الهاتف بالـUSB

افتح التطبيق واختر Remove iCloud Activation Lock

سيبدأ التطبيق بتحميل حزمة Jailbreak الخاصة بهاتفك

انتظر حتى يقوم التطبيق بعمل Jailbreak

عندما يتم الـJaibreak الآن يمكنك حذف قفل iCloud عن طريق زر Remove

سيأخذ الأمر لحظات حتى يتم مسح الايكلاود ومن ثم سيتم حذفه

شرح فيديو

الغاء قفل حساب Apple ID بدون كلمة المرور

وصل هاتفك عن طريق USB

افتح تطبيق iToolab Unlock Go واختر Unlock Apple ID

اضغط على Unlock

ستحتاج ان تتأكد ان نظام المصادقة الثنائية قد تم ايقافه وكذلك قفل شاشة الهاتف

سيعطيك التطبيق خطوات الغاء قفل المصادقة الثنائية

بعد ذلك سيطلب منك التطبيق تحميل ملفات السوفتوير الرسمية فاضغط على Download لتحميلها وتثبيتها

اضغط على زر Unlock Now

سيأخذ الأمر بضع دقائق ليتم فك حساب Apple ID

بالطبع سيتم عمل فورمات كامل للهاتف فقم بتثبيته كأول مرة تستعمله

شرح فيديو

اطفاء find my iPhone

هذه الخطوة سيتم عمل Jailbreak لهاتف ايفون الخاص بك واحذر لأن الـJailbreak مثله مثل الرووت على اندرويد

وصل هاتفك بالـUSB واختر Turn off FMI من التطبيق

اضغط على زر Start

سيخبرك التطبيق بعمل Jailbreak وخطوات الـJailbreak

اضغط على Next

الآن سيخبرك التطبيق بانه جاهز لعملية اغلاق FMI اضغط على Remove

سيطلب منك التطبيق وضع هاتفك في وضع الطيران او ستظهر لك رسالة تحذرك من الأمر

انتظر قليلًا ليتم اطفاء FMI

الآن سيفتح لك التطبيق موقعًا لتضع به الـSerial الخاص بك لتتأكد من اطفاء FMI، تحقق من انه مغلق واختر انه مغلق في التطبيق واختر Confirm

لإطفاء الميزة بشكل كامل سيتم عمل Reset للجهاز اضغط على Reset

تم اغلاق find my iPhone

تخطي عداد كلمة المرور

وصل هاتفك بالـUSB واختر Unlock screen time passcode

اختر Unlock now

اكتب كلمة المرور الخاصة بك

انتظر حتى يتم اطفاء العداد

تخطي حماية MDM بدون فقد بيانات

وصل الهاتف بالـUSB واختر Bypass MDM

اختر Unlock Now

سيطلب منك التطبيق وثوق الهاتف بالكمبيوتر افتح هاتفك واختر Trust

سيبدأ التطبيق بعملية ازالة الحماية فانتظر

تمت ازالة الحماية بنجاح

بعد ازالة MDM لا تجرب عمل Reset للهاتف او ستحتاج الى اعادة هذه الخطوة من جديد

شرح فيديو

الخلاصة وفتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

فكرة ازالة حماية iPhone المختلفة او فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور تظل عويصة بالنسبة للعديد من الناس ويظل أمر الحماية هذه مهمًا لدى العديد من المستخدمين، في بعض الأحيان الحمايات المشددة تكون أمرًا صعبًا في التعامل معه، تخيل ان لديك خزنة أموال بها نقودك الكاملة ومبلغ مالي كبير وفجأة انت قمت بنسيان كلمة المرور لهذه الخزنة، حماية مشددة ومذهلة نعم لكن صعب جدًا ان تنسى كلمة المرور، نفس الفكرة في الأيفون وفكرة فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور مهمة جدًا لأنك ستحتاج للخروج من المتاهة هذه.