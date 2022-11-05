علوم وتكنولوجيا

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16

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محمود هاني 0 تبليغ

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فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور من الأمور المهمة عند العديد من المستخدمين، الكثير من الناس يقعون في معضلة نسيانهم لكلمة المرور ونسيانهم لكيفية الدخول الى الهاتف، في الكثير من الأوقات ستحتاج الى تطبيقات تساعدك على حل المشكلة، في هذا المقال نريد ان نعرض لك تطبيقًا جديدًا يساعد في فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور، نتحدث اليوم عن تطبيق iToolab UnlockGo الجديد، تعالى نستعرض مميزاته وكيفية تثبيته.

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16

جدول المحتويات

  • 1 فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور
  • 2 مميزات تطبيق iToolab UnlockGo
  • 3 كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور
  • 4 الخلاصة وفتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

ان بحثت عن تطبيقات لفتح هاتفك بعد نسيان كلمة المرور فهناك الكثير من الخيارات والتطبيقات التي يمكنك ان تجربها، عندما نتحدث هنا عن كيفية فتح ايفون المعطل، او كيفية فتح ايفون المعطل بدون itunes فنحن دائمًا ما نميل الى اطلاق أفضل التطبيقات، ولهذا نحن نرشح تطبيق iToolab UnlockGo في هذا المقال الذي سيساعدك بلا مشاكل كثيرة، سنشرح التطبيق ومميزاته بالتفصيل فتابع معنا.

مميزات تطبيق iToolab UnlockGo

التطبيق مميز من نواحي كثيرة فهو ليس مجرد تطبيق فتح ايفون فحسب بل هو تطبيق يقدم مجموعة خدمات أخرى، أولها نعم هو فتح كلمة المرور، ولكنه يستطيع أيضًا تخطي حماية Apple ID وتخطي حماية iCloud الخاصة بك، او ان جربت كلمة المرور أكثر من مرة فسيعطيك التطبيق وقتًا وعدًا تنازليًا قبل ان تجرب مجددًا لكن بهذا التطبيق ستتمكن من تخطي هذا العداد أيضًا، كما سيساعدك من تخطي حماية MDM وهي حماية خاصة بسوفتوير أي نظام تمنعك من التعديل عليه حتى ضبط المصنع لا يمكن بسبب MDM، واخيرًا ايقاف ميزة Find my iPhone ان كانت تمنعك من استعمال الهاتف او القيام بمهام معينة على الهاتف، كلها مميزات تساعدك على حل مشاكل ستواجهها مع الأيفون.

المميزات في نقاط

  • تخطي قفل كلمة المرور
  • تخطي قفل حساب Apple
  • تخطي حماية iCloud
  • تخطي عداد كلمة المرور
  • تخطي حماية MDM
  • ايقاف find my iPhone

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

تخطي كلمة المرور

  • وصل جهازك بالـUSB

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 1
  • افتح التطبيق واختر Unlock Screen passcode

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 2
  • ان لم يقرأ التطبيق هاتفك سيُظهر لك خطوات الدخول في وضع Recovery

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 3
  • وخطوات الدخول في وضع DFU

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 4
  • الخطوة التي تليها سيبدأ التطبيق بتحميل السوفتوير الرسمي الخاص بالهاتف
  • الآن يمكنك البدأ بفك الهاتف عن طريق زر Unlock Now

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 5
  • انتظر حتى يتم الإنتهاء من عملية الفك

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 6
  • الآن يمكنك وضع كلمة مرور خاصة بك جديدة بعد انتهاء العملية

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 7

شرح فيديو

تخطي قفل iCloud

هذه الخطوة سيتم عمل Jailbreak لهاتف ايفون الخاص بك واحذر لأن الـJailbreak مثله مثل الرووت على اندرويد

  • وصل الهاتف بالـUSB
  • افتح التطبيق واختر Remove iCloud Activation Lock

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 8
  • سيبدأ التطبيق بتحميل حزمة Jailbreak الخاصة بهاتفك

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 9
  • انتظر حتى يقوم التطبيق بعمل Jailbreak

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 10
  • عندما يتم الـJaibreak الآن يمكنك حذف قفل iCloud عن طريق زر Remove

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 11
  • سيأخذ الأمر لحظات حتى يتم مسح الايكلاود ومن ثم سيتم حذفه

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 12

شرح فيديو

الغاء قفل حساب Apple ID بدون كلمة المرور

  • وصل هاتفك عن طريق USB
  • افتح تطبيق iToolab Unlock Go واختر Unlock Apple ID

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 13
  • اضغط على Unlock

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 14
  • ستحتاج ان تتأكد ان نظام المصادقة الثنائية قد تم ايقافه وكذلك قفل شاشة الهاتف

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 15
  • سيعطيك التطبيق خطوات الغاء قفل المصادقة الثنائية

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 16
  • بعد ذلك سيطلب منك التطبيق تحميل ملفات السوفتوير الرسمية فاضغط على Download لتحميلها وتثبيتها

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 17
  • اضغط على زر Unlock Now

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 18
  • سيأخذ الأمر بضع دقائق ليتم فك حساب Apple ID

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 19
  • بالطبع سيتم عمل فورمات كامل للهاتف فقم بتثبيته كأول مرة تستعمله

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 20

شرح فيديو

اطفاء find my iPhone

هذه الخطوة سيتم عمل Jailbreak لهاتف ايفون الخاص بك واحذر لأن الـJailbreak مثله مثل الرووت على اندرويد

  • وصل هاتفك بالـUSB واختر Turn off FMI من التطبيق

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 21
  • اضغط على زر Start

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 22
  • سيخبرك التطبيق بعمل Jailbreak وخطوات الـJailbreak

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 23
  • اضغط على Next

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 24
  • الآن سيخبرك التطبيق بانه جاهز لعملية اغلاق FMI اضغط على Remove

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 25
  • سيطلب منك التطبيق وضع هاتفك في وضع الطيران او ستظهر لك رسالة تحذرك من الأمر

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 26
  • انتظر قليلًا ليتم اطفاء FMI

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 27
  • الآن سيفتح لك التطبيق موقعًا لتضع به الـSerial الخاص بك لتتأكد من اطفاء FMI، تحقق من انه مغلق واختر انه مغلق في التطبيق واختر Confirm

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 28

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 29
  • لإطفاء الميزة بشكل كامل سيتم عمل Reset للجهاز اضغط على Reset

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 30
  • تم اغلاق find my iPhone

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 31

تخطي عداد كلمة المرور

  • وصل هاتفك بالـUSB واختر Unlock screen time passcode

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 32
  • اختر Unlock now

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 33
  • اكتب كلمة المرور الخاصة بك

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 34
  • انتظر حتى يتم اطفاء العداد

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 35

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 36

تخطي حماية MDM بدون فقد بيانات

  • وصل الهاتف بالـUSB واختر Bypass MDM

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 37
  • اختر Unlock Now

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 38
  • سيطلب منك التطبيق وثوق الهاتف بالكمبيوتر افتح هاتفك واختر Trust

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 39
  • سيبدأ التطبيق بعملية ازالة الحماية فانتظر

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 40
  • تمت ازالة الحماية بنجاح

كيفية فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور بدعم iOS 16 41

بعد ازالة MDM لا تجرب عمل Reset للهاتف او ستحتاج الى اعادة هذه الخطوة من جديد

شرح فيديو

الخلاصة وفتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور

فكرة ازالة حماية iPhone المختلفة او فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور تظل عويصة بالنسبة للعديد من الناس ويظل أمر الحماية هذه مهمًا لدى العديد من المستخدمين، في بعض الأحيان الحمايات المشددة تكون أمرًا صعبًا في التعامل معه، تخيل ان لديك خزنة أموال بها نقودك الكاملة ومبلغ مالي كبير وفجأة انت قمت بنسيان كلمة المرور لهذه الخزنة، حماية مشددة ومذهلة نعم لكن صعب جدًا ان تنسى كلمة المرور، نفس الفكرة في الأيفون وفكرة فتح الأيفون بعد نسيان كلمة المرور مهمة جدًا لأنك ستحتاج للخروج من المتاهة هذه.

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المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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