شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "شد الحزام" بوادي السيليكون.. عمالقة التكنولوجيا يخفضون عدد الوظائف لترشيد النفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تقوم منصة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر بتقليل الوظائف عبر المناطق الجغرافية، يبدو أن عمالقة وادي السيليكون الآخرين يتطلعون أيضًا إلى موازنة ميزانياتهم، حيث كشفت تقارير تشير إلى أن كل من أمازون وأبل قد أوقفتا مؤقتًا التوظيف للعديد من الوظائف، وفي وقت سابق من هذا العام ، حذرت Meta موظفيها من تجميد التوظيف وخفض الوظائف، حتى جوجل أبطأت "وتيرة التوظيف لبقية العام".





وفيما يلي بعض أفضل شركات التكنولوجيا التي أعلنت إما تخفيض الوظائف أو تجميد التوظيف أو كليهما: تخفيضات الوظائف على تويتربدأ تويتر في تسريح العمال من يوم الجمعة (4 نوفمبر) عبر المناطق الجغرافية، وكشفت التقارير أن التخفيضات في الوظائف كانت قادمة منذ أن أكمل Elon Musk استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي البالغة 44 مليار دولار.

وفي يومه الأول ، أقال رئيس Tesla الرئيس التنفيذي Parag Agrawal ، وكبير المديرين القانونيين للشركة فيجايا جادي، والمدير المالي Ned Segal والمستشار العام Sean Edgett.



أبل تجمد التوظيف أبل تجمد التوظيف وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج ، أوقفت شركة أبل التوظيف مؤقتًا للعديد من الوظائف خارج البحث والتطوير كجزء من خطتها لخفض الميزانيات التي تتجه إلى العام المقبل. نقلاً عن أشخاص على دراية بهذا الأمر، يقول التقرير إن صانع ايفون اتخذ الخطوة الشهر الماضي ، قبل تقرير الأرباح ربع السنوي.

تقول شركة ابل إنها تواصل التوظيف "ولكن نظرًا للبيئة الاقتصادية الحالية ، فإننا نتخذ نهجًا مدروسًا للغاية في بعض أجزاء العمل"، ويقال إن أبل توقف التوظيف مؤقتًا في وظائف الشركة والأدوار القياسية في هندسة الأجهزة والبرمجيات. يبدو أنه يستمر في التوظيف في فرق تعمل على الأجهزة المستقبلية والمبادرات طويلة المدى.





أمازون لا توظف في مذكرة تم إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين وتم نشرها علنًا في 3 نوفمبر، أعلنت بيث جاليتي ، نائب الرئيس الأول لتجربة الأشخاص والتكنولوجيا في أمازون، أن الشركة ستوقف مؤقتًا "التعيينات المتزايدة الجديدة في القوى العاملة في الشركة".

وتم الإبلاغ عن التطور من قبل The New York Times وقالت إن الشركة لن تقوم بالتوظيف للفترة المتبقية من عام 2022 "في محاولة للتحوط من رهاناتها مقابل توقعات اقتصادية تقريبية"، وأشار التقرير إلى أن تجميد التوظيف يشمل جميع المناصب في الشركات والتكنولوجيا في عمليات البيع بالتجزئة والعمليات في أمازون ، والتي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات أمازون.





"تحذير" ميتا بشأن تجميد التوظيف في وقت سابق من هذا العام ، قال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، إن هناك بعض الموظفين في الشركة لا ينبغي أن يكونوا هنا ، ملمحًا إلى خفض الوظائف، وفي سبتمبر ، أصدر زوكربيرج "تحذيرًا" للموظفين قال فيه إن الشركة ستجمد التوظيف وستعمل على "خفض نمو عدد الموظفين بشكل مطرد خلال العام المقبل". تتطلع الشركة الأم لـ Facebook إلى خفض التكاليف وسط الركود الاقتصادي العالمي.

وبحسب ما ورد أوضح زوكربيرج خططًا شاملة "لإعادة هيكلة بعض الفرق لتقليص النفقات وإعادة تنظيم الأولويات" بالإضافة إلى "تقليل عدد الموظفين لأول مرة على الإطلاق".





جوجل تبطئ التوظيفوقال ساندر بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Google و Alphabet ، في وقت سابق من هذا العام ، إن الشركة ليست محصنة ضد الرياح الاقتصادية المعاكسة ، وستعمل على إبطاء وتيرة التوظيف لبقية العام، وقال بيتشاي في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة وموجهة إلى جميع موظفي Google: "بالنسبة لميزاني 2022 و 2023 ، سنركز توظيفنا على الأدوار الهندسية والتقنية والأدوار المهمة الأخرى".