شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه وضع يوتيوب Ambient Mode؟.. وكيف يمكننى تشغيله والاستفادة منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يوتيوب مؤخرًا عن الوضع Ambient ، وهو تحسين جمالي جديد يمنح تجربة مشاهدة غامرة من خلال إضافة مجموعة من الألوان إلى خلفية واجهة مستخدم يوتيوب، ويبدو أن مقاطع الفيديو في Ambient mode تمتد خارج إطار المشغل ؛ هذا التأثير مدعوم من قبل Android و iOS وأجهزة التلفزيون الذكية ومتصفحات الويب.

كيف يمكنني تشغيل الوضع الديكوري؟

يتم تشغيل "وضع Ambient Mode" تلقائيًا أو يتم تمكينه بمجرد تشغيل "المظهر الداكن" على يوتيوب، ولتحديد Dark theme على يوتيوب ، اتبع الخطوات أدناه:

- انقر على صورة ملفك الشخصي على موقع يوتيوب

- حدد الخيار "المظهر"

- حدد "المظهر الداكن"

كيف يمكنني إيقاف تشغيل Ambient mode؟

- اذهب للاعدادات

- اضغط على Ambient mode

-قم بالتبديل لتعطيل أو إيقاف تشغيل Ambient mode على يوتيوب

هل الوضع المظلم يزيد من عمر البطارية؟

-يساعدك الوضع المظلم على توفير ما يقرب من 30٪ إلى 50٪ من بطارية هاتفك.

كيف أعرف أنه يتم تشغيل مقطع فيديو في Ambient mode على يوتيوب؟

-عندما تختار مقطع فيديو لمشاهدته ، سيتغير لون الخلفية الداكنة المحيطة بمشغل الفيديو تدريجيًا لتتناسب مع لقطات الفيديو.

هل يدعم موضوع Light الوضع Ambient على يوتيوب؟

-لا يدعم المظهر الفاتح Ambient mode.