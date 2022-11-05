شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد نص رسالة تويتر للموظفين الذين نجوا من مذبحة الإقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر تويتر بوقت مضطرب خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ أن استحوذ Elon Musk على منصة التواصل الاجتماعي، وقد طرد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla القيادة العليا في غضون يوم واحد من توليه إدارة الشؤون على تويتر، وفي غضون أسبوع ، طُلب من ما يقرب من 50٪ من تويتر المغادرة.

وأوضح ماسك في تغريدة له سبب إقالة ما يقرب من 50٪ من القوة العاملة، حيث قال المالك الجديد لموقع تويتر إن الشركة لم يكن لديها خيار لأنها كانت تنزف الأموال، وقال في تغريدة: "فيما يتعلق بتخفيض قوة تويتر، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم".

وأوضح أيضًا أن كل من سُمح له عُرض عليه تعويض إنهاء الخدمة، وقال في نفس التغريدة: "كل من خرج من الخدمة حصل على 3 أشهر من إنهاء الخدمة ، وهو ما يزيد بنسبة 50٪ عن المطلوب قانونًا"، وحصل الموظفون الذين لا يزالون مع تويتر ، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، على بريد إلكتروني آخر، يؤكد أنهم لم يتم طردهم.



ونشر تقرير Verge البريد الإلكتروني وهنا بالكامل: ونشر تقرير Verge البريد الإلكتروني وهنا بالكامل: "مرحبًا -

نشكرك على سعة صدرك خلال هذا الانتقال وعلى التزامك بالعمل المهم الذي تقوم به في تويتر، نرسل هذا البريد الإلكتروني للتأكيد على أن عملك لا يتأثر بتقليص القوى العاملة اليوم.

نعلم أنه من المحتمل أن يكون لديك عدد من الأسئلة وسيكون لدينا المزيد من المعلومات لمشاركتها الأسبوع المقبل، في غضون ذلك، يرجى ملاحظة أنه حتى يوم الاثنين ، يكون Birdhouse غير متصل مؤقتًا ، ومباني مكاتبنا مغلقة مؤقتًا ويتم تعليق الوصول إلى جميع الشارات مؤقتًا، وسيتم إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين ، 7 نوفمبر.

نشكرك على استمرارك في إظهار الاحترام للزملاء المتأثرين أثناء تنقلنا في هذه التغييرات. للتذكير ، نتوقع منك الاستمرار في الامتثال لسياسة الشركة من خلال الامتناع عن مناقشة معلومات الشركة السرية على وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحافة أو في أي مكان آخر.

نتطلع إلى العمل معك بشأن مستقبل تويتر المثير".