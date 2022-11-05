تكنولوجيا: علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان

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القاهرة - سامية سيد - تخطط مجموعة من العلماء في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا لوضع خطة لما يجب فعله إذا واجهنا كائنات فضائية هنا على الأرض، وبمساعدة خبراء من جميع أنحاء العالم، سيقومون بتجميع بروتوكولات ومعاهدات قوية، بالإضافة إلى تقييم أي دليل على الحضارات الذكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيجري عمل العلماء التحضيري في مركز أبحاث جديد في الجامعة، مكرس للبحث عن ذكاء خارج كوكب الأرض (SETI).

قال الدكتور جون إليوت، عالم الكمبيوتر ومنسق مركز SETI Post-Detection Hub: "الخيال العلمي مليء باستكشافات التأثير على المجتمع البشري بعد اكتشاف الحياة أو الذكاء في مكان آخر، بل والتعرف عليهما"، مضيفا "لكننا بحاجة إلى تجاوز التفكير في التأثير على البشرية."

وأضاف: نحن بحاجة إلى تنسيق معرفتنا الخبيرة، ليس فقط لتقييم الأدلة، ولكن أيضًا للنظر في الاستجابة الاجتماعية البشرية مع تقدم فهمنا وما نعرفه وما لا نعرفه يتم إيصاله.

وتابع: "مسح الإشارات من أصل مفترض خارج الأرض لتراكيب اللغة وإرفاق المعنى هو عملية معقدة، وتستغرق وقتًا طويلاً يتم خلالها تطوير معرفتنا في العديد من الخطوات بينما نتعلم" خارج الأرض".

تشعر المجموعة أنه تم توجيه اهتمام محدود للعواقب على المجتمع إذا تم اكتشاف ذكاء فضائي، وفي حين أن الأمم المتحدة لديها عمليات وكيانات أنشئت لمواجهة خطر اصطدام الكويكبات، لا يوجد شيء مماثل للحياة خارج كوكب الأرض.