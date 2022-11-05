شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قيمة أبل التسويقية تتجاوز أمازون وألفابيت وميتا مجتمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاقت القيمة التسويقية لشركة أبل قيمة شركات ألفابيت وأمازون وميتا مجتمعة، وذلك منذ إغلاق التداول يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغت قيمتها التسويقية 2.307 تريليون دولار، وبلغت قيمة الشركات الثلاث الأخرى العملاقة 2.306 ترليون دولار في نفس الموعد، بحسب ما نقل موقع بزنس إنسايدر.

ووفقًا لما ذكره موقع الرؤية، تبلغ قيمة شركة ألفابيت مالكة جوجل 1.126 ترليون دولار، وأصبحت قيمة أمازون 939.78 مليار دولار، بينما بلغت قيمة ميتا مالكة فيسبوك وإنستجرام 240.07 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات ياهو فاينانس.

وواجهت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة بشكل عام صعوبات بسبب بيعها الأسبوع الماضي على خلفية نتائج الأرباح الفصلية التي جاءت مخيبة للآمال، في المقابل شهد سهم أبل أداء مميزاً بعد أن تجاوزت تنبؤات إيرادات الشركة وأرباحها توقعات وول ستريت خلال الربع الرابع لها.

وارتفعت قيمة أسهم أبل بنسبة 8% بعد تحقيق تلك النتائج، وخسرت شركة ميتا أكثر من 20% بينما هبط سهم أمازون بنسبة 10% بعد إعلان تقارير الأرباح، كما أن سهم ألفابيت لم ينج من الخسائر أيضاً.

وتسببت النتائج غير المبشرة لهذه الشركات بفقدان مليارات الدولارات من قيمتها، وقد تسبب ذلك بإخراج شركة أمازون من قائمة الشركات التي تساوي تريليون دولار أو أكثر.