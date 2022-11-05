شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة آيفون 15 ستضم مودم 5G من كوالكوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة Qualcomm أنها ستوفر أجهزة مودم 5G للجيل القادم من سلسلة iPhone 15 العام المقبل، وكانت شركة Qualcomm قد خططت في وقت سابق لتوفير ما يقرب من 20 في المائة من أجزاء مودم 5G لسلسلة iPhone 15.

وقال Akash Palkhiwala ، الرئيس المالي في Qlaucomm ، خلال إعلان أرباح الشركة المالية للربع الرابع من العام ، إنه بالنسبة لإيرادات منتجات أبل، "نتوقع الآن أن نحصل على الغالبية العظمى من حصة أجهزة مودم 5G لإطلاق iPhone 2023 ، ارتفاعًا من 20 بالمائة السابقة افتراضيا".

وعلاوة على ذلك ، قال بالخيوالا إنه لا توجد تغييرات في افتراض التخطيط ، "ونحن نفترض مساهمة ضئيلة من عائدات منتجات Apple في السنة المالية 25"، وأشارت تقارير سابقة إلى أنه على الرغم من أنه من المحتمل أن تبني شركة آبل مودم 5G خاص بها لأجهزة iPhone الجديدة ، فإن شركة Qualcomm لصناعة الرقائق ستواصل تقديم مودمها لأجهزة iPhone القادمة حتى عام 2025 على الأقل.

وفي أكتوبر ، قال جيف بو ، المحلل المالي لشركة هايتونج الدولية للأوراق المالية ، إن مودم Qualcomm Snapdragon X75 سيتم استخدامه في أجهزة iPhone 2024، ومن المتوقع أن تكون جميع طرازات iPhone 15 الأربعة المتوقعة العام المقبل مجهزة بأحدث مودم Snapdragon X70 من Qualcomm.

وسيتم تصنيع مودم 5G بواسطة TSMC باستخدام عملية 4 نانومتر لإدخال كفاءات الطاقة ، وفقًا لماكرومورز، ويمكن أن يوفر iPhone 15 الذي يستخدم مودم X70 سرعات تنزيل تصل إلى 10 جيجابايت / ثانية ، وتغطية محسنة ، وجودة إشارة أفضل ، وكفاءة طاقة محسنة بنسبة تصل إلى 60 بالمائة.

وتوقع المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أيضًا أن iPhone 15 يمكن أن يستمر في استخدام أجهزة مودم Qualcomm، ووفقًا لـ Kuo ، نظرًا لارتفاع الطلب على جهاز iPhone 14 Pro Max بحجم 6.7 بوصة ، فقد يقرر عملاق التكنولوجيا التمييز بشكل أكبر بين طرازي iPhone 15 Pro و Pro Max التاليين.