شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جهاز جديد يتيح لك التحكم في هاتفك الأيفون باستخدام عقلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة Synchron التي تتخذ من نيويورك مقراً لها جهاز يسمى "Synchron Switch" يسمح للمرضى بالتحكم في iPhone أو iPad باستخدام عقولهم، ووفقًا لـ سيمافور، يتم إدخال مجموعة من أجهزة الاستشعار المعروفة باسم "Stentrode" في الجزء العلوي من الدماغ عبر وعاء دموي، ثم يتم التحكم فيه لاسلكيًا باستخدام مفتاح التزامن على صدر المريض.

ويعاني رودني جورهام، بائع برمجيات متقاعد في ملبورن، من مرض التصلب الجانبي الضموري ، وهو مرض في الجهاز العصبي يؤثر بشدة على الأداء البدني، ولدى Synchron ستة مرضى يستخدمون جهاز Synchron Switch ويعتبر Gorham هو أول من استخدمه مع أحد منتجات Apple، وفقًا لتقرير.

فيما نُقل عن توم أوكسلي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Synchron، قوله: "نحن متحمسون بشأن منتجات iOS و Apple لأنها منتشرة في كل مكان ، وسيكون هذا أول إدخال للتبديل بين الدماغ في الجهاز"، وباستخدام Synchron Switch ، يتم تحويل أفكار Gorham إلى أفعال على iPad.

ويسجل جهاز iPad نقرات قدم جورهام كنقرة بإصبعه عندما يفكر في النقر بقدمه، وباستخدام Synchron Switch ، يستطيع Gorham إرسال رسائل نصية من كلمة واحدة من جهاز iPad الخاص به ، وفقًا لتقرير Semafor، وتعد Synchron أيضًا أول شركة تحصل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء تجارب إكلينيكية على زراعة دماغ الكمبيوتر، وأضافت أن الشركة ، التي جمعت 70 مليون دولار من رأس المال الاستثماري والتمويلات الأخرى ، تتحمل تكلفة زراعة الجهاز وصيانته.