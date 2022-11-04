رسالة تويتر لموظفيها: عمليات التسريح تبدأ اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم إرسال وثيقة داخلية إلى موظفي "تويتر" تفيد بأن "حوالي 50 % من الموظفين سيتأثرون بعملية التسريح الجارية في الشركة".

وأفادت وسائل إعلامية بأن شركة تويتر، التي تتّخذ من كاليفورنيا مقراً واشتراها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الأسبوع الماضي، وكان يعمل فيها 7500 موظف في نهاية أكتوبر، بدأت سلسلة من عمليات التسريح في كل أنحاء العالم، وأعلنت إغلاقا مؤقتا لمكاتبها.

ووفقاً لشبكة "سي إن بي سي"، فإن عدد من موظفى تويتر قاموا برفع دعوى قضائية على الشركة، وذلك بعد تضررهم من قرار إيلون ماسك بتسريح عدد كبير من موظفي الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن الموظفون استندوا في دعواهم على انتهاك تويتر لقانون WARN الفيدرالي وكذلك قوانين ولاية كاليفورنيا، والتي توجب الشركات و أصحاب الأعمال تقديم إشعار مسبق، بشكل عام في غضون 60 يومًا ، للتسريح الجماعي للموظفين والعمال أو عند إغلاق المصنع.

ومن المتوقع فصل حوالي 3700 موظف، ما يعادل 50٪ من قوة تويتر العاملة، حيث بدأت عمليات التسريح بعد أيام فقط من سيطرة إيلون ماسك على تويتر.

ونصت الدعوى على أنه على "المدعين يرفعون هذا الإجراء سعياً لضمان امتثال تويتر للقانون وتقديم الإشعار المطلوب أو مدفوعات إنهاء الخدمة فيما يتعلق بحالات التسريح المتوقعة".