شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يدعم أكثر من 1000 لغة منطوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا عن مشروع جديد وطموح لبناء نموذج لغة ذكاء اصطناعي واحد يدعم أكثر 1000 لغة تحدثًا في العالم، وكخطوة أولى نحو هذا الهدف، تكشف الشركة عن نموذج ذكاء اصطناعي تم تدريبه على أكثر من 400 لغة، والتي تسميها "أكبر تغطية لغوية شوهدت في نموذج الكلام اليوم."

وقال زوبين قهرماني ، نائب الرئيس من البحث في جوجل الذكاء الاصطناعي :"تعتقد الشركة أن إنشاء نموذج بهذا الحجم سيجعل من السهل جلب وظائف الذكاء الاصطناعي المختلفة للغات التي يتم تمثيلها بشكل ضعيف في المساحات عبر الإنترنت ومجموعات بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي (المعروفة أيضًا باسم" اللغات منخفضة الموارد) ".

وأضاف: "من خلال امتلاك نموذج واحد يتم عرضه وتدريبه على العديد من اللغات المختلفة، نحصل على أداء أفضل بكثير في لغاتنا منخفضة الموارد"، وتم بالفعل دمج نماذج اللغات هذه في بحث Google ، على الرغم من الانتقادات المتعلقة بوظائفها.

ونماذج اللغة بها بعض العيوب ، مثل إعادة تفعيل التحيزات المجتمعية الضارة مثل العنصرية وكراهية الأجانب والفشل في فهم اللغة الموجهة نحو الإنسان، وأفاد تقرير أن الشركة طردت باحثيها لنشرهم أوراقًا تسلط الضوء على هذه القضايا.

وعلاوة على ذلك ، شاركت الشركة بحثًا جديدًا حول نماذج تحويل النص إلى فيديو ، ونموذج أولي لمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يسمى Wordcraft ، وتحديثًا لتطبيق AI Test Kitchen الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج AI قيد التطوير مثل Imagen، والتي تحول النص إلى صور وأضافت.