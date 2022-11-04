شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل هجوم إلكترونى يستهدف التلسكوب الدولى "ألما" فى تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض التلسكوب الراديوي ألما في شمال تشيلي، وهو الأقوى في العالم، نهاية الأسبوع الفائت إلى هجوم سيبراني تسبب بتعليق بعض أنشطته، حيث أوضح المرصد عبر حسابه على تويتر، أنه "عند الساعة السادسة والدقيقة الرابعة عشرة من صباح السبت 29 أكتوبر (10,14 ت ج)، تعرض المرصد ألما في تشيلي إلى هجوم سيبراني استهدف أنظمته المعلوماتية".

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية"، أشار المرصد إلى أن الهجوم تسبب بتعليق "عمليات الرصد الفلكية والموقع الإلكتروني" العائد له، كما أدى إلى "تراجع في عمل" خدمات المراسلة الإلكترونية.

وأوضح المرصد أن الهجوم لم يلحق أي ضرر بالهوائيات أو بأي بيانات علمية، ومرصد ألما هو مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، بالتعاون مع تشيلي، وتضم هذه الشبكة 66 هوائياً على علو يفوق خمسة آلاف متر عند منصة شاجنتور في صحراء أتاكاما، ويعمل فيه أكثر من 300 شخص.