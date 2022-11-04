شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة فشل إطلاق صاروخ "Super Strypi" فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه في 4 نوفمبر من عام 2015، خططت القوات الجوية الأمريكية لإطلاق صاروخ تجريبي للأقمار الصناعية الصغيرة من مرفق الصواريخ في المحيط الهادئ قبالة باركينج ساندز، كاواي بهاواي، لكن لم يسر الإطلاق وفقًا للخطة.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، فإنه من أجل هذه المهمة، التي كان سلاح الجو يختبر بها صاروخ Super Strypi، استخدم الصاروخ سكة حديدية للمساعدة في الإقلاع الساعة 9:45 مساءً، بالتوقيت المحلي في هاواي، حيث غادر الأرض، لكن الصاروخ سرعان ما خرج عن السيطرة.

عندما تحطم الصاروخ، دمر جميع الأقمار الصناعية الصغيرة التي كانت على متنه، وكان من المحتمل وجود مشكلة في محرك المرحلة الأولى.

فقدت البعثة 13 قمرًا صناعيًا صغيرًا يعرف باسم مكعبات Cubesat، الذى يعد خيارًا شائعًا لمهمات الفضاء، لأنه صغير ورخيص، وغالبًا ما يعمل في أسراب.

كما أنه بعد الفشل في إطلاق هذه المجموعة من المكعبات ، لم يتعاف برنامج Super Strypi أبدًا من فشله ، ولم تحاول القوات الجوية إطلاق واحدة أخرى.