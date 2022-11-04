شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. واتس آب يعطل ميزة رسائل "العرض مرة واحدة" على إصدار سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت واتس آب منذ فترة ميزة رسائل "العرض مرة واحدة" أو "view once" التي تختفي بعد أن يرى المستلم الرسالة النصية أو ملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات، لكن تقرير حديث يشير إلى أن واتس آب يخطط لإجراء المزيد من التغييرات لتحسين أمان هذه الميزة على إصدار سطح المكتب.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يضيف واتس آب ميزة جديدة لمستخدمي سطح المكتب الخاص به والتي ستمنعهم من إرسال الرسائل وفتحها مرة واحدة من قبل عملاء الويب للخدمة. حاليًا ، تختبر الشركة هذه الميزة مع بعض مستخدمي الإصدار التجريبي ومن المتوقع أن تصل إلى جميع المستخدمين مع طرح أوسع في الأيام المقبلة.

وشارك التقرير أيضًا صورة توضح أنه لا يمكن فتح رسائل "العرض مرة واحدة" على أي من تطبيقات سطح المكتب التي تتضمن واتس آب Web / Desktop و واتس آب لنظام التشغيل Windows و واتس آب beta لنظام التشغيل macOS.

ويقول التقرير أن واتس آب يضيف المزيد من الخصوصية لمستخدميه الذين يستخدمون التطبيق على سطح المكتب، وهذه التغييرات مهمة لمنع مستلمي رسائل "العرض مرة واحدة" من أخذ لقطة شاشة من أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم.

ويحتاج مستخدمو واتس آب إلى ملاحظة أنه يمكن للمستلمين أيضًا استخدام جهاز محمول ثانوي لالتقاط صورة لرسائل العرض مرة واحدة هذه. لذا من الأفضل توخي الحذر قبل إرسال مثل هذه الرسائل،ولعل هذا مشابه لميزة حظر لقطة الشاشة التي تم الإبلاغ عن أن واتس آب يختبرها مع كل من مختبري الإصدار التجريبي من Android و iOS.

تمنع هذه الميزة مستخدمي الجوال من التقاط لقطات شاشة لرسائل "العرض مرة واحدة" التي تلقوها، هذا يعني أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على التقاط لقطات شاشة على واتس آب للجوال وكذلك على عملاء سطح المكتب ، مما يعزز بشكل أساسي الأمن عبر جميع الأنظمة الأساسية.

وفي الشهر الماضي ، أضاف واتس آب بعض التحسينات لمحرر الرسم على عميل سطح المكتب، سيسمح المحرر المدمج للمستخدمين الآن بتطبيق تأثيرين مختلفين للتمويه على الصور.