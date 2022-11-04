الصين تعلن سقوط صاروخها التائه في هذه المنطقة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الصين، سقوط صاروخها الصينى التائه من ماركة لونج مارش منذ قليل فى المحيط الهادى.

من جانبه، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن إقلاع صاروخ لونج مارش 5 بي الرابع ، الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (مينجتيان) والأخيرة لمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج" إلى المدار في 31 أكتوبر 2022.

وتابع المعهد في بيان له : فقد أطلقت الصين يوم 31 أكتوبر 2022 الوحدة الثالثة (وحدة مينجتان) لمحطة الفضاء الصينية تيانجونج، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار.

وأشار: وكعادة هذا النوع من الصواريخ فإن عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة كما حدث فى مرات سابقة ونتج عن ثلاثة إطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B .

وسوف تكون هذه هى المرة الرابعة خلال سنتين، وتفيد أحدث التوقعات بعودة جسم الصاروخ يوم 4 نوفمبر 2023 الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ± 3 ساعات، ولكن من الصعب في الوقت الحالي قول أكثر من ذلك بكثير، نظرًا لعدم دقة نافذة إعادة الدخول. ويدور جسم الصاروخ حول الأرض بسرعة 27576 كم / ساعة .

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، الخميس، أن هناك صاروخا صينيا جديدا تائها ينخفض بشدة باتجاه الأرض، ولم يتم تحديد موقع سقوطه، وذلك بعد أشهر من حادث مماثل تفكّك فيه صاروخ صيني فوق المحيط الهندي.

وزعم الخبراء بحسسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الصاروخ الذي يزن أكثر من 20 طناً، والذي قام قبل أيام بنقل الوحدة النهائية لمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج" إلى المدار ينخفض بشدة باتجاه الأرض، ومن المتوقع أن يهبط في "موقع لم يتم تحديده بعد" في الأيام المقبلة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلق فيها بكين صاروخاً حاملاً أجزاء من محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ»، دون أن تتبع إجراءات من شأنها أن تساعد على استعادة حطام صاروخ الإطلاق.

وبدأت بكين في إرسال وحدات بناء محطة الفضاء الصينية، منذ عام 2020، ومع كل حدث لإطلاق صاروخ يحمل أجزاء من محطة الفضاء الدولية، تثير أميركا مخاوف العالم من سقوط أجزاء من صاروخ الإطلاق في مناطق مأهولة بالسكان.