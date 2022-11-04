شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنشئ مركزها الفضائى الوطنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام روسية أن العمل جار في موسكو لاستكمال بناء المركز الفضائي الوطني الجديد، وحول الموضوع قال نائب محافظ مدينة موسكو، أندريه بوتشكاريوف "بناء المركز الفضائي الوطني هو مشروع ذو أهمية وطنية، والعمل عليه يسير بخطى متسارعة، تم الانتهاء من أعمال البرج العالي في التابع للمركز بنسبة 70% تقريبا، 34 طابقا من هذا البرج باتت جاهزة تماما، ويجري تركيب الأعمدة في الطابق الـ 35".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "تبعا للتقيمات استكملت 90% تقريبا من أعمال بناء المركز ككل، وتم الانتهاء بالكامل من أعمال بناء الأبنية المنخفضة الارتفاع في هذا المركز، واستكمل بناء مجمع المؤتمرات والأعمال، وكذلك مواقف السيارات تحت الأرض، وتجري حاليا عمليات استكمال الطوابق العلوية في المباني العالية التابعة لهذا المشروع".

ومن جهته قال المدير العام لشركة "موس إنجبروييكت"، كونستانتين ماسلاكوف: "جرى بناء 167000 متر مكعب من الخرسانة في المرافق والأبنية التابعة للمركز الفضائي الوطني في موسكو".

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في وقت سابق أن شركة " موس إنجبروييكت" تعمل على تطوير المركز الفضائي الوطني في موسكو، والذي ستبلغ مساحته الإجمالية 259 ألف متر مربع، وأن جميع مباني ومنشآت المركز وأبراجه ستتصل فيما بينها بجسور وممرات.