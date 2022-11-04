شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنشئ مركزها الفضائى الوطنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "تبعا للتقيمات استكملت 90% تقريبا من أعمال بناء المركز ككل، وتم الانتهاء بالكامل من أعمال بناء الأبنية المنخفضة الارتفاع في هذا المركز، واستكمل بناء مجمع المؤتمرات والأعمال، وكذلك مواقف السيارات تحت الأرض، وتجري حاليا عمليات استكمال الطوابق العلوية في المباني العالية التابعة لهذا المشروع".
ومن جهته قال المدير العام لشركة "موس إنجبروييكت"، كونستانتين ماسلاكوف: "جرى بناء 167000 متر مكعب من الخرسانة في المرافق والأبنية التابعة للمركز الفضائي الوطني في موسكو".
وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في وقت سابق أن شركة " موس إنجبروييكت" تعمل على تطوير المركز الفضائي الوطني في موسكو، والذي ستبلغ مساحته الإجمالية 259 ألف متر مربع، وأن جميع مباني ومنشآت المركز وأبراجه ستتصل فيما بينها بجسور وممرات.