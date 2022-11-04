شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ما ينوي "إيلون ماسك" فعله مع المستخدمين "المحظورين" على منصة تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة Tesla - والآن أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تويتر - تلميحات كبيرة حول الكيفية التي يريد بها تغيير منصة وسائل التواصل الاجتماعي، فمنذ أن تولى ماسك ، سُئل عدة مرات عما يحدث للمستخدمين - وأكثرهم شهرة هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - الذين تم حظرهم من تويتر.

وفي تغريدة ، أكد ماسك أنه لن يعود أحد في أي وقت قريب، وقال ماسك في تغريدة: "لن يسمح تويتر لأي شخص تم إلغاء نظامه الأساسي بسبب انتهاكه لقواعد تويتر بالعودة إلى النظام الأساسي حتى تكون لدينا عملية واضحة للقيام بذلك ، الأمر الذي سيستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل".

وأتبع ذلك بتغريدة أخرى شرح فيها ما قد تنطوي عليه "العملية الواضحة"، وقال في تغريدة أخرى: "سيضم مجلس الإشراف على المحتوى في تويتر ممثلين لديهم وجهات نظر متباينة على نطاق واسع ، والتي ستشمل بالتأكيد مجتمع الحقوق المدنية والجماعات التي تواجه عنفًا يغذي الكراهية".

وفي تغريدة أخرى ، قال ماسك إنه التقى بالفعل بقادة المجتمع المدني وناقش "كيف سيستمر تويتر في مكافحة الكراهية والتحرش وفرض سياسات نزاهة الانتخابات".

وقالت جيسيكا غونزاليس ، إحدى قادة المجتمع المدني الذين قابلتهم ماسك ، إن المجموعة طلبت من ماسك "الاحتفاظ بإجراءات نزاهة الانتخابات وإنفاذها ، وعدم إعادة الحسابات المنسدلة بدون عملية قوية وشفافة والتأكد من أن الأشخاص أكثر من غيرهم متأثرًا بالكراهية والمضايقات عبر الإنترنت - ونعم ، أعني النساء ذوات البشرة الملونة ، أبلغوه بقراراته ".

وقالت جونزاليس إن ماسك يتفق معهم، ومع ذلك ، فقد أضافت "الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات ، وسوف نحكم في النهاية على ماسك من خلال أفعاله ، وليس من خلال خطابه".

ماذا قال ماسك عن الحسابات المحظورة في السابق

قال ماسك في وقت سابق في مؤتمر فاينانشيال تايمز: "يجب أن يكون الحظر الدائم نادرًا للغاية وأن يكون محجوزًا حقًا للحسابات التي هي روبوتات أو حسابات احتيالية أو بريد عشوائي ... أعتقد أنه لم يكن من الصحيح حظر دونالد ترامب"، كانت هذه الخطوة "خطأ" حيث انتهى بها الأمر إلى عزل "جزء كبير من البلاد ولم ينتج عنها في النهاية عدم وجود صوت لدونالد ترامب".

قبل أن يستحوذ على تويتر بالفعل ، قال ماسك إنه سيلغي الحظر الدائم عندما سئل عن ترامب. كما أدلى بتعليق فاضح: "إذا كان لدي دولار مقابل كل مرة يسألني أحدهم عما إذا كان ترامب سيعود على هذه المنصة ، فإن تويتر سيضخ الأموال!"