شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا توسع دعمها لـ NFTs وتسمح للمبدعين ببيع مقتنيات رقمية على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم ميتا بتوسيع دعمها لـ NFTs بطريقة رئيسية، حيث أعلنت شركة ميتا خلال حدث Creator Week أن الشركة تسمح لبعض المبدعين بصنع وبيع مقتنيات رقمية مباشرة على إنستجرام.

وتقوم المنصة بتجربة NFTs على إنستجرام وفيس بوك منذ العام الماضي. ولكن كان مستخدمو إنستجرام قادرين فقط على التباهي بمقتنياتهم الرقمية. وسيكون لدى إنستجرام "مجموعة أدوات شاملة" حتى يتمكن المبدعون من إنشاء مجموعات NFT وبيعها لمعجبيهم ومتابعيهم.

بينما يقوم إنستجرام بتكثيف ميزات التجارة للمخلوقات لبعض الوقت، فإن هذا التحديث هو المرة الأولى التى يحاول فيها إنستجرام التنافس مباشرة مع أسواق NFT الحالية. وتقول ميتا إنه لن يأخذ جزءًا من مبيعات NFT حتى عام 2024، على الرغم من أنه سيتم خصم 30 بالمائة من المبيعات لحساب رسوم متجر التطبيقات.

ويمكن للمبدعين أيضًا تحديد معدل عمولة لإعادة بيع أعمالهم ، والتي تتراوح من 5% إلى 25% حسبما نقلت Engadget.

الأدوات الجديدة متاحة فقط لـ "مجموعة صغيرة" من المبدعين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن شركة ميتا تقول إنها تخطط للتوسع إلى المزيد من الأشخاص والبلدان قريبًا، لكن الشركة تقوم بتحديث ميزات NFT الأخرى المتوفرة على نطاق أوسع.

وبالنسبة لهواة الجمع، تضيف ميتا دعمًا لمحفظة Solana blockchain و Phantom، وتمكين NFTs للفيديو في ملفات تعريف إنستجرام. يضيف التطبيق أيضًا بيانات وصفية لـ OpenSea لـ "مجموعات مختارة".

ويعد توسيع NFTs على إنستجرام جزءًا من دفعة أوسع من قبل ميتا لزيادة ميزات كسب المال للمبدعين في تطبيقاتها. تعمل الشركة أيضًا على توسيع اشتراكات إنستجرام و "الوضع الاحترافي" لـ فيس بوك.

وتعمل ميتا أيضًا على جلب نجوم فيس بوك إلى المزيد من الأماكن، بما في ذلك منشورات الصور والنصوص، وإضافة الهدايا داخل التطبيق إلى ريلز على إنستجرام.