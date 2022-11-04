شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة مجتمعات واتساب فى نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فيس بوك إنها كانت تعمل طوال الفترة الماضية على بناء المجتمعات، وهو تحديث جوهري يركز على منح الأشخاص القدرة على الاتصال على واتساب داخل المجموعات التي تهمهم.

وبدأت الشركة في طرح المجتمعات عبر واتساب على مستوى العالم، وسيكون هذا متاحاً للجميع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويمكن لمجتمعات مثل سكان الأحياء السكنية، وأولياء الأمور في المدرسة، وزملاء العمل، ضم مجموعات متعددة معاً تحت مظلة واحدة لتنظيم المحادثات الجماعية على واتساب.

- انقر على علامة تبويب "المجتمعات" الجديدة أعلى دردشاتك على أندرويد وفي الجزء السفلي على iOS.

- من هناك يمكنك إنشاء مجتمع جديد أو إضافة مجموعات موجودة بالفعل.

وبمجرد أن تدخل إلى أحد المجتمعات يمكنك التبديل بسهولة بين المجموعات الموجودة للحصول على المعلومات التي تحتاجها عندما تحتاج إليها، ويمكن للمسؤولين إرسال تحديثات مهمة إلى جميع أعضاء المجتمع.

وتهدف فيس بوك من طرح المجتمعات إلي رفع مستوى تواصل المؤسسات عبر درجة عالية من الخصوصية والأمان لا تتوفر في أي مكان آخر.

وتتطلب البدائل المتاحة الوثوق بالتطبيقات أو شركات البرمجيات بنسخة من رسائلهم فى مستوى أعلى من الأمان الذي يوفره التشفير من طرف إلى طرف.

ثلاث خصائص جديدة

القدرة على إنشاء استطلاعات رأي داخل الدردشة، ومكالمات فيديو لـ32 شخصاً، ومجموعات تضم ما يصل إلى 1,024 مستخدماً.

ويمكن استخدام هذه الخصائص داخل أي مجموعة ولكنها ستكون مفيدة بشكل خاص للمجتمعات، تماماً مثل تفاعلات الرموز التعبيرية ومشاركة الملفات الأكبر حجماً، وحذف المسئول.