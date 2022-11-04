شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استرداد الرسائل النصية المحذوفة على جهاز أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحذف رسائل أيفون بانتظام، أو تم حذفها مؤخرًا بشكل جماعي لتحرير مساحة التخزين، أو إذا حذفت عن طريق الخطأ بعض الرسائل النصية التي كنت تقصد الاحتفاظ بها، فلا تقلق، هناك عدة طرق مختلفة لاستعادة الرسائل النصية المفقودة على جهاز أيفون، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

استخدم iCloud

إذا تم تعيين أيفون على النسخ الاحتياطي على iCloud، فقد تتمكن من استعادة الرسائل النصية المحذوفة باستخدام نسخة احتياطية حديثة، حيث سيؤدي هذا إلى إعادة جهاز أيفون إلى الإعداد عندما قمت بعمل تلك النسخة الاحتياطية.

لفعل هذا:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على اسمك في الجزء العلوي من صفحة الإعدادات للانتقال إلى صفحة معرف أبل.

3. اضغط على iCloud، وتأكد من ضبط الرسائل على ON في قائمة التطبيقات التي تستخدم iCloud.

4. اضغط فوق iCloud Backup وتحقق من أن أيفون قد تم نسخه احتياطيًا مؤخرًا، وانظر إلى الطابع الزمني بجوار آخر نسخ احتياطي ناجح.

5. ارجع إلى قائمة تطبيق الإعدادات الرئيسية واضغط فوق عام.

6. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق نقل أو إعادة تعيين أيفون.

7. اضغط على مسح كل المحتوى والإعدادات، ثم أكد أن هذا هو ما تريد القيام به، فمن المحتمل أن تضطر إلى تقديم كلمة مرور iCloud الخاصة بك لإيقاف تشغيل Find My.

8. سيستغرق جهاز أيفون بك بضع دقائق لإعادة ضبطه على حالة المصنع، وبعد ذلك، سيتم الترحيب بك بشاشة الترحيب الأولية الخاصة بأيفون، اتبع الخطوات القليلة الأولى، وعندما تصل إلى شاشة التطبيقات والبيانات، اضغط فوق استعادة من iCloud Backup.

9. قم بتسجيل الدخول إلى iCloud للوصول إلى النسخ الاحتياطية الخاصة بك، ثم اختر آخر نسخة احتياطية قمت بإنشائها قبل حذف الرسائل النصية التي تريد استعادتها.

جرب iTunes أو Finder

إذا قمت بنسخ أيفون احتياطيًا على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي بدلاً من iCloud، فيمكنك محاولة استعادة الرسائل بهذه النسخة الاحتياطية بدلاً من ذلك، وهذا يعني استخدام iTunes إذا كان لديك Windows، أو Finder إذا كنت تستخدم جهاز Mac.

يمكنك لاسترداد رسائل أيفون المحذوفة باستخدام iTunes أو Finder:

1. قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وافتح iTunes أو Finder.

2. في iTunes، اضغط فوق رمز الهاتف في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اختر الملخص في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، وفي Finder، اضغط فوق اسم هاتفك ضمن "المواقع" في القائمة الموجودة على اليسار.

3. اضغط فوق استعادة النسخ الاحتياطي ونأمل أن تظهر النصوص القديمة على هاتفك، إذا لم يفعلوا ذلك، فلن تتضمن نسختك الاحتياطية هذه النصوص.