شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعمل إيه لو نسيت كلمة مرور انستجرام.. طرق بسيطة لحل المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك سواء كنت ترغب في تغيير كلمة مرور انستجرام على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول، القيام بذلك في بضع خطوات فقط بسيطة، حتى وإن كنت نسيت كلمة مرورك الأساسية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تغيير كلمة مرور انستجرام على تطبيق الهاتف المحمولتتشابه خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بك في تطبيق الهاتف المحمول، فهي نفسها بشكل أساسي لكل من iOS و Android.

1. افتح تطبيق Instagram.

2. اضغط على أيقونة حسابك في الزاوية اليمنى السفلية للذهاب إلى صفحة ملفك الشخصي.

3. اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط فوق الإعدادات.

4. اضغط فوق الأمان.

5. في صفحة الأمان، اضغط فوق كلمة المرور.

7. ادخل كلمة المرور الحالية ثم اكتب كلمة المرور الجديدة التي تريد استخدامها. عند الانتهاء، اضغط فوق حفظ (إذا كنت تستخدم iOS) أو علامة الاختيار (على Android).





كيفية تغيير كلمة مرور انستجرام على موقع سطح المكتب1. افتح موقع Instagram.

2. اضغط فوق رمز النقاط الثلاث في الزاوية اليسرى السفلية، وفي القائمة التي تظهر، اضغط فوق "الإعدادات".

3. في القائمة اليسرى، اضغط فوق تغيير كلمة المرور.

4. على الجانب الأيمن، ادخل كلمة المرور الحالية ، ثم اكتب كلمة المرور الجديدة التي تريد استخدامها، وعند الانتهاء، اضغط فوق تغيير كلمة المرور.

كيفية إعادة تعيين كلمة مرور انستجرام إذا نسيتها

إذا فقدت كلمة مرورك أو نسيتها، فقد تحتاج إلى إعادة تعيينها، ويمكنك القيام بذلك من شاشة تسجيل الدخول على تطبيق الهاتف المحمول أو في متصفح على سطح المكتب.

خطوات على تطبيق أندرويد:

1. على جهاز أندرويد، افتح انستجرام حتى تتمكن من رؤية شاشة تسجيل الدخول.

2. ضمن حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور ، انقر فوق الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول.

3. أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم ، ثم اضغط فوق التالي.

4. ستصلك رسالة تحتوي على إرشادات حول كيفية إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

خطوات على تطبيق iOS:

1. على جهازك، افتح Instagram حتى ترى شاشة تسجيل الدخول.

2. تحت اسم المستخدم وكلمة المرور، اضغط على هل نسيت كلمة المرور؟

3. اختر علامة التبويب التي تريد استخدامها، اسم المستخدم أو الهاتف، وادخل بيانات الاعتماد المناسبة المرتبطة بحسابك، ثم اضغط فوق التالي.

4. اتبع التعليمات الواردة في الرسالة التي تلقيتها لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

خطوات على موقع سطح المكتب:

1. انتقل إلى موقع انستجرام على الويب في المتصفح وعلى شاشة تسجيل الدخول ، أسفل حقول اسم المستخدم وكلمة المرور، اضغط فوق هل نسيت كلمة المرور؟

2. ادخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم واضغط فوق إرسال ارتباط تسجيل الدخول.

3. ستصلك رسالة تحتوي على إرشادات حول كيفية إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.