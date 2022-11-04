فرصة ذهبية.. خصم 10% على آيفون 14 بالسعودية تزامنا مع البلاك فرايداي

الشارقة - اميمة ياسر -

طرح موقع نون Noon للشراء أونلاين بالمملكة العربية السعودية، تخفيضا 10% على هاتف iPhone 14 الجديد، تزامنا مع عروض البلاك فرايداي، ليصبح سعره بعد الخصم 3499 ريال سعودي (أي حوالي 22 ألف و 500 جنيه مصري تقريبا)، .

وفيما يلي رابط العرض والشراء: https://www.noon.com/saudi-ar/iphone-14-128gb-blue-5g-with-facetime-middle-east-version/N53346628A/p/?o=dba8623c1ddddefc

مواصفات آيفون 14

يأتي آيفون 14 بقياس 6.1 بوصة، وآيفون 14 بلس بقياس 6.7 بوصة.

والهاتفان آيفون 14 وآيفون 14 بلس يطرحان بأقوى شاشات سبق وأن طرحت بها هواتف آيفون، وهما متاحان بـ 5 ألوان مختلفة، كما يدعمان رقاقة A15 المتطورة.

وهاتفا آيفون 14 وآيفون 14 بلس يطرحان بكاميرا بدرجة دقة 12 ميجا بيكسل، وقد أعلنت أبل عن إجراء تحسينات بنسبة 49% على قدرة الكاميرا بهاتف آيفون 14 لالتقاط صور في درجة إضاءة منخفضة.

أيضا، الكاميرا الأمامية من هاتف آيفون 14 شهدت تحسين بنسبة 38% في عملية التقاط الصور في درجة إضاءة منخفضة، حيث تطرح بخاصية جديدة باسم photonic engine، تلتقط مزيدا من التفاصيل والألوان في درجة إضاءة منخفضة.

وأعلنت أبل رسميا إلغاء استخدام منفذ شريحة خط الهاتف التقليدية SIM، واستبدالها بشريحة eSIM الإلكترونية المتطورة.

وزودت أبل هاتف آيفون 14 بخاصية استشعار تستدل على تعرض المستخدم لحادث سير، تلك الخاصية المشابهة التي زودت بها ساعة أبل الجديدة Series 8.

والهاتف أكدت أبل تزويده بخاصية إجراء مكالمات بأماكن لا تحتوي على تغطية باستخدام القمر الصناعي الأقرب في حالات الطوارئ، هذه الخاصية تعرف باسم خاصية الطوارئ "SOS" عبر القمر الصناعي.

وتعمل هذه الخاصية عن طريق توجيه الهاتف لأحد الأقمار الصناعية عن طريق نظام مدمج بالهاتف لتحديد مدار الأقمار الصناعية التي يمكن استخدامها للاتصال في غياب التغطية، الخاصية ستسمح للهاتف بإجراء رسائل نصية قصيرة ترسل خلال 15 ثانية في حالة صفاء الأجواء.

خاصية استخدام الاتصال بالقمر الصناعي لإرسال الرسائل النصية والاتصال ستكون متاحة مجانا لمستخدمي هواتف آيفون 14 لمدة عامين، ويبدأ استخدامها من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ولم تكشف أبل عن تكلفة استخدامها بعد مرور عامين من الاستخدام.

أسعار هواتف آيفون 14 الجديدة

وتطرح أبل هاتف آيفون 14 بسعر 799 دولارا وهو نفس السعر الذي طرح به هاتف آيفون 13، في حين يطرح هاتف آيفون 14 بلس بسعر 899 دولارا.