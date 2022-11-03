يزن أكثر من 20 طنًا.. صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويهدد الأرض للمرة الرابعة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن هناك صاروخا صينيا جديدا تائها ينخفض بشدة باتجاه الأرض، ولم يتم تحديد موقع سقوطه، وذلك بعد أشهر من حادث مماثل تفكّك فيه صاروخ صيني فوق المحيط الهندي.

وزعم الخبراء بحسسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الصاروخ الذي يزن أكثر من 20 طناً، والذي قام قبل أيام بنقل الوحدة النهائية لمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج" إلى المدار ينخفض بشدة باتجاه الأرض، ومن المتوقع أن يهبط في "موقع لم يتم تحديده بعد" في الأيام المقبلة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلق فيها بكين صاروخاً حاملاً أجزاء من محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ»، دون أن تتبع إجراءات من شأنها أن تساعد على استعادة حطام صاروخ الإطلاق.

وبدأت بكين في إرسال وحدات بناء محطة الفضاء الصينية، منذ عام 2020، ومع كل حدث لإطلاق صاروخ يحمل أجزاء من محطة الفضاء الدولية، تثير أميركا مخاوف العالم من سقوط أجزاء من صاروخ الإطلاق في مناطق مأهولة بالسكان.