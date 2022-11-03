شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. الكلب لايكا مع سبوتنيك2 أول حيوان يدور حول الأرض فى 3نوفمبر 1957 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 65 عاما، أصبح كلب الفضاء السوفيتي لايكا أول حيوان يدور حول الأرض، في 3 نوفمبر 1957.

وأصبح كلب الفضاء السوفيتي لايكا أول حيوان يدور حول الأرض، حيث كانت لايكا تبلغ من العمر 3 سنوات من خليط أجش سبيتز الضال من شوارع موسكو، وتم تجنيدها من قبل برنامج الفضاء السوفيتي لصغر حجمها ومزاجها الهادئ.

ولسوء حظ لايكا، كانت هذه المهمة رحلة في اتجاه واحد، ولم يصمم السوفييت طريقة لإعادتها إلى الأرض.

مع وجود سبعة أيام فقط من الأكسجين وقليل من الطعام على متن الطائرة، أطلقت لايكا من قاعدة بايكونور كوزمودروم في كازاخستان بصاروخ سبوتنيك روسي، وكان هذا هو نفس نوع الصاروخ المستخدم لإطلاق أول قمر صناعي سبوتنيك.

كانت لايكا على قيد الحياة عندما وصلت إلى المدار، لكنها ماتت بعد ذلك بوقت قصير لأن الدرع الحراري للمركبة الفضائية قد انقطع، وارتفعت درجة حرارة لايكا قبل أن تتاح لها فرصة الموت جوعاً بسبب الحرمان من الأكسجين.