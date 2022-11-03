شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الصناعى الروسى "Cosmos-2563" فى مداره المقرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القمر الصناعي العسكري الذي أطلق من مطار بليسيتسك، وصل إلى مداره المقرر، حسبما نقت RT.

وتشير وزارة الدفاع الروسية، إلى ان القمر الصناعي للأغراض العسكرية، الذي أطلق صباح يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 من مطار بليسيتسك الفضائي بواسطة صاروخ النقل -2.1b- Soyuz، وصل في الوقت المحدد إلى مداره المقرر.

وجاء في بيان الوزارة: "أوصلت وحدة التعجيل "فريغات" القمر الصناعي إلى مداره المقرر في الوقت المحدد، واصبح تحت إدارة المرافق الأرضية الفضائية التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية، والاتصالات مع القمر الصناعي مستمرة وثابتة وجميع أجهزته تعمل بصورة طبيعية".

وتشير الوزارة، إلى أن القمر الصناعي الجديد منح الرقم التسلسلي "Cosmos-2563".